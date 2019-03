Badbergen. Knapp eine Million Euro investiert die Heilpädagogische Hilfe (HpH) Bersenbrück in die Erweiterung des Neurologischen Pflegezentrums in Badbergen. Hier sollen künftig 40 Menschen mit schweren Hirnschädigungen gepflegt, betreut und gefördert werden.

Als sich Architekt und Bauherr zu einem Ortstermin auf der Baustelle treffen, lugt die Sonne hinter den Wolken hervor. Das freut die Beteiligten, vielmehr aber noch das gute Wetter der vergangenen Wochen. Auch im Winter konnte auf der Baustelle hinter dem Neurologischen Pflegezentrum der HpH Bersenbrück in der Badberger Dorfmitte gearbeitet werden. „Der Zeitplan passt“, sagt der Quakenbrücker Architekt Andreas Küpker, als er HpH-Geschäftsführer Guido Uhl und Badbergens stellvertretendem Bürgermeister Werner Meier den Stand der Bauarbeiten erläutert.



Neubau soll im Herbst fertig sein

Acht zusätzliche Einzelzimmer samt Neben- und Abstellräumen sowie Fahrstuhl sollen in dem zweigeschossigen Neubau untergebracht werden, der eine Nutzfläche von insgesamt rund 400 Quadratmetern bekommt. Jeweils zwei Zimmer teilen sich ein behindertengerechtes Badezimmer. Auch am bestehenden Gebäude sind Bauarbeiten tätig, hier entstehen zwei neue Wohnküchen von jeweils 80 Quadratmeter Größe. Der Anbau mit einer Grundfläche von 12,5 mal 15 Metern passt sich optisch dem bestehenden Gebäude und der zur Verfügung stehenden Fläche an. „Im Oktober wird das alles fertig sein“, sagt der Architekt.

„Solche Einrichtungen sind selten in Niedersachsen.“ Guido Uhl, HpH-Geschäftsführer





Die Heilpädgogische Hilfe Bersenbrück reagiert mit dem Anbau auf die Nachfrage nach Pflegeplätzen. Im Neurologischen Pflegezentrum werden Menschen mit erworbenen schweren und schwersten Hirnschädigungen gepflegt und betreut. Die Ursachen für die neurologischen Schädigungen sind vielfältig, können zum Beispiel die Folgen eines Schlaganfalls, eines Herz-Kreislauf-Stillstandes oder einer Tumorerkrankung des zentralen Nervensystems sein. Einrichtungen wie das Haus in der Straße Regenbill in Badbergen kümmern sich um Menschen, die auch nach einer Rehabilitation weiterhin auf einen erhöhten Pflege- und Förderbedarf angewiesen sind. In der Fachsprache wird diese Form neurologischer Langzeitrehabilitation, auch Phase F genannt. „Solche Einrichtungen sind selten in Niedersachsen“, erläutert Geschäftsführer Guido Uhl. In Badbergen würden Menschen aus dem Weser-Ems-Gebiet betreut.

Bewohner werden in ihrer Selbstständigkeit gefördert

Ein qualifiziertes Team aus Betreuern kümmert sich um die Bewohner, deren Gesundheitszustand individuell gefördert wird. Das geschieht in der familiären Atmosphäre einer Hausgemeinschaft: Die Bewohner besitzen ein Einzelzimmer, verbringen aber viel gemeinsame Zeit in der Wohnküche. Für die begleitende Therapie, zum Beispiel Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Musiktherapie, stehen eigene Räume zur Verfügung. Ziel sei, so Uhl, die Bewohner in ihrer Selbstständigkeit so zu fördern, dass ein Umzug in eine betreute Wohngemeinschaft oder ein Einstieg in das Arbeitsleben ermöglicht werde. Hier biete sich eine Zusammenarbeit mit dem beruflichen Rehabilitationszentrum, betrieben von der HpH-Tochter Reha Aktiv, in Bersenbrück an, erläuterte Guido Uhl. Er schätzt, dass durch die Erweiterung etwa zehn bis 15 neue Mitarbeiter in der Pflege benötigt werden. Diese Fachkräfte zu finden, ist offenbar kein Problem: „Wir haben schon Initiativbewerbungen vorliegen“, so der Geschäftsführer. Das führe er auf die Attraktivität der HpH Bersenbrück als Arbeitgeber zurück, aber auch auf die Tätigkeit an sich.



Badbergens stellvertretender Bürgermeister Werner Meier freute sich über den Ausbau des HpH-Standorts in der Dorfmitte. Dass die Pflegeeinrichtung eine der wenigen in Niedersachsen sei, freue ihn und mache Badbergen auch überregional bekannt.