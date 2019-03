Quakenbrück. Die ehemalige UNHCR-Mitarbeiterin Gesche Karrenbrock hat in der Artland Akademie Quakenbrück (AAQ) über das Thema „Flüchtlingshilfe an den Krisenherden Afrikas und Vorder-Asiens“ referiert.

„Woher – wohin“ ist die selbst gewählte Leitlinie der Artland Akademie. Für die Menschen, die Gesche Karrenbrock in ihrer spannenden Vita betreut hat, ist dieser Ausspruch eher eine existenzielle Frage: Die ehemalige UNHCR-Mitarbeiterin hat die Not und Hilflosigkeit derer miterlebt, die unfreiwillig ihre Heimat verlassen mussten, viele für immer. An ihrem Schicksal nahmen zahlreiche Zuhörer beim Vortrag „Flüchtlingshilfe an den Krisenherden Afrikas und Vorder-Asiens“ Anteil.

Weit herum gekommen in der Welt

„Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie Ihr Reisepass wohl aussehen mag“ – mit dieser Einleitung erzeugte Helmut Henrichs trotz der ernsten Thematik ein Lächeln auf den Gesichtern. Die Quakenbrückerin habe nach Abitur und Jurastudium seit 1980 unter anderem in Genf, in Sambia, Malaysia, Sudan, Uganda, Kamerun, Ruanda, Moskau und der Türkei für die UN-Flüchtlingshilfeorganisation gearbeitet.

Appell für ein faires Verfahren

Der berufliche Lebensweg der Referentin ist nur eine Seite der Medaille, ihre Erfahrungen mit internationaler Politik und staatlicher Bürokratie eine andere. Sie griff gleich zu Beginn das in der EU, aber auch von deutscher Seite nicht selten gebrauchte Schlagwort vom „Schutz der Außengrenzen“ auf. Die Politik nehme die Außengrenzen wichtiger als die Rechte von Flüchtlingen, die ankommen und ein faires Verfahren brauchen, merkte sie unmissverständlich an.

Überforderte Erstaufnahmeländer

Europa habe in den Jahren 2000 bis 2010 für zu erwartende Migrantenströme gute Pläne erarbeitet, „aber die Anwendung nicht gut hinbekommen, als sie dann wirklich kamen“. Wichtig sei ihr die Information, dass 84 Prozent der Flüchtlinge in Entwicklungsländern landeten. „Ruanda hat kaum genug Platz für eigene Bürger!“ Die Integration bedeute für überforderte Erstaufnahmeländer eine „überwältigende Last“ für deren sozio-ökonomische Infrastruktur, führe zu wachsenden Spannungen zwischen einheimischer und Flüchtlingsbevölkerung, in der Syrienkrise zum Beispiel für den Libanon, Jordanien und den Süden der Türkei.

Mangelnde Sicherheit für Kinder und Frauen

Die Folgen seien dramatisch: Weiterwanderung oder sekundäre Vertreibung, Hunger, Obdachlosigkeit, Lohndumping, mangelnde Sicherheit für Kinder und Frauen, Kinderarbeit und Prostitution. Von drei Millionen syrischen Flüchtlingen in der Türkei würden nur zehn Prozent versorgt in Lagern leben; dort sei die ohnehin sehr niedrige Einschulquote von insgesamt 40 Prozent aber sogar noch höher als in städtischen Ansiedlungen.

Auch beglückende Momente erlebt

Sauberes Wasser und medizinische Versorgung seien erste lebensnotwendige Integrationshilfen, Schul- und Ausbildung die nächsten. Die UNHCR koordiniere und finanziere im Auftrag der UN die Maßnahmen und implementiere Partner, besonders Fachkräfte. Sehr wichtig für Flüchtlinge sei Rechtsbeistand, der ihre zentrale Aufgabe gewesen sei. Sie habe auch beglückende und Hoffnung machende Momente erlebt, so etwa, als die Grenze zwischen Sambia und Simbabwe wieder geöffnet wurde und Familien sich in ihrer alten Heimat wiederfanden: „Freiwillige Rückkehr ist das schönste Ende“, war ihr Fazit und ihr Wunsch, verbunden mit der Aussage, dass – jedenfalls innerhalb der EU – Deutschland die Flüchtlingsintegration nach 2015 noch am ehesten angepackt habe. Das werde aus ihrer Erfahrung international auch registriert