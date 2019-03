Quakenbrück. Ein Azubi-Team der Gesundheits- und Krankenschule Christliches Krankenhaus Quakenbrück hat den Deutschen Pflegepreis in der Kategorie Nachwuchs gewonnen. Anne Meyer, Lena Schmitz und Michelle Gepfert haben Überziehschuhe für die Duschbegleitung entwickelt.

Nach jedem Duschgang mit einem Patienten, haben Anne Meyer, Lena Schmitz und Michelle Gepfert Wasser in den Schuhen. Denn die bisherigen Überziehschuhe, die in der Pflege genutzt werden, schützen nicht ausreichend. Hinzu komme, dass sie auch nicht rutschfest sind. "Und Standfestigkeit ist bei uns wichtig", sagt Anne Meyer. Deshalb haben die drei jungen Frauen die Anti-Slides entwickelt. "Sie haben eine rutschfeste Sohle und sind hoch geschnitten, damit kein Wasser reinläuft", erklärt Meyer.

Bislang gibt es jedoch nur eine Skizze und ein Konzept. "Wir sind auf der Suche nach Kooperationpartner", sagt Meyer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Um mögliche Partner zu überzeugen, haben die drei nun ein gutes Argument. Denn ihre Idee ist mit dem Deutschen Pflegepreis in der Kategorie „Nachwuchs" ausgezeichnet worden. Diesen vergibt die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Das Konzept der „Anti-Slides" überzeugte die Jury.

Derzeit gebe es auf dem Markt einfache Überziehschuhe, mit denen Pflegekräfte betreute Personen beim Duschgang begleiten können, heißt es in einer Pressemitteilung der BGW. Allerdings würden diese zumeist eine große Rutschgefahr bergen. Mit den „Anti-Slides“ wollen die Azubis die Sicherheit und den Tragekomfort verbessern: „Sie sind nicht nur wasserundurchlässig und rutschfest konzipiert. Sie sollen auch eine bessere Stabilisierung sowie Passgenauigkeit besitzen. Damit wird möglichen Arbeitsunfällen – etwa durch Ausrutschen – besser entgegengewirkt“, begründet Jurymitglied Silvia Thimm die Auszeichnung.

Humorvolle Beschreibung



Die Begeisterung der Auszubildenden, ein alltägliches Problem zu lösen, erfasste auch die Jury beim Sichten der eingereichten Unterlagen. „Schon die humorvolle Beschreibung war toll zu lesen. Das Team hat seine Erfahrungen und seine Produktidee mit einem Schmunzeln geschildert“, erinnert sich Dr. Sascha Schmidt.

Dass es nicht nur bei Konzept und Skizze bleibt, hofft auch Jurymitglied Dr. Herbert Deppisch:

„Wir sehen einen echten Rohdiamanten."





Aus seiner Sicht wäre eine Umsetzung sinnvoll. „Die ‚Anti-Slides‘ haben das Potenzial, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen als einfache und praktikable Lösung genutzt zu werden. Wir wünschen dem Gewinnerteam, dass die Idee realisiert wird.“ Auch außerhalb der Pflege seien die Überziehschuhe vorstellbar – beispielsweise zur Reinigung von OP-Sälen oder im Produktionsgewerbe.

Verliehen wurde der Deutsche Pflegepreis 2019 während einer festlichen Gala in fünf Kategorien im Wintergarten Varieté in Berlin. Moderiert wurde der Gala-Abend von ARD-Moderator Sascha Hingst. Zwischen den Verleihungen spielte das Wintergarten Varieté kurze Ausschnitte aus dem aktuellen Programm.



"Es war überwältigend", sagt Anne Meyer am Tag nach der Preisverleihung. "Für uns war es richtig schön", ergänzt Michelle Gepfert. Es sei alle gut vorbereitet gewesen. Auch die Laudatio von Prof. Dr. Stephan Brandenburg, Hauptgeschäftsführer BGW, sei sehr gut gewesen.

Als höchste nationale Auszeichnung in der Pflege würdigt der Deutsche Pflegepreis die Vielfalt des Pflegebereiches in unterschiedlichen Kategorien: Neben dem Ehrenpreis des DPR wurden in den Kategorien „Botschafter“, „Nachwuchs“, „Innovation“ und „Freund der Pflege“ Menschen und Projekte ausgezeichnet, die sich für die Pflege und das Wohl von Pflegenden und Patienten besonders engagieren. Die Preise sind mit einer Gesamtsumme von 18.000 Euro dotiert. Für den Nachwuchspreis gibt es 5000 Euro für eine teambildende Maßnahme.