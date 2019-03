Quakenbrück. Am Sonntag, 17. März 2019, wird um 11.15 Uhr im Stadtmuseum Quakenbrück die neue Sonderausstellung „Wild und Jagd im Artland“ eröffnet. Sie beschäftigt sich mit der Jagd als ältestem Handwerk der Menschheit und ihrer gegenwärtigen Bedeutung, deren Schwerpunkt im Erhalt eines artenreichen und gesunden Wildbestandes liegt.

Die Jäger von heute erhalten und verbessern in den Revieren durch die verschiedenen hegerischen Aktivitäten die Lebensgrundlage wildlebender Tiere und Pflanzen. Darüber hinaus liefern sie durch die Ausübung der Jagd eines der wertvollsten Lebensmittel. Auch wenn die Jagd im ständigen Wandel der Zeit steht, gilt nach wie vor der Leitspruch „Das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild, waidmännisch jagt wie sich’s gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.“



Hegering Badbergen-Quakenbrück mit dabei

„Die neue Sonderausstellung ist vor allem dank der Unterstützung der Jägerschaft des Hegerings Badbergen-Quakenbrück entstanden, die auch zahlreiche Exponate zur Verfügung stellt“, so Jürgen Wielage, der Vorsitzende des Vereins Stadtmuseum Quakenbrück. Angesprochen sind insbesondere Schulklassen und Jugendliche, denn es wird viel zu sehen geben. Die Palette reicht dabei von den heimischen Wildarten bis zu historischen Fotos aus verschiedenen Jahrzehnten. Schließlich werden historische und moderne Jagdwaffen und -hörner die Jagdgeschichte anschaulich dokumentieren.

Jägerschaft Bersenbrück beantwortet Fragen

Zur Ausstellungseröffnung, bei der auch die Jagdhornbläser des Hegerings Badbergen-Quakenbrück und das Infomobil der Jägerschaft Bersenbrück mit von der Partie sein werden, sind alle Interessierten willkommen. Parallel zur Ausstellungseröffnung „Wild und Jagd im Artland“ am kommenden Sonntag ist auch das Informationsmobil der Jägerschaft Bersenbrück zwischen 11 und 17 Uhr am Stadtmuseum Quakenbrück präsent. Wie ist es möglich, die Natur mit ihrer heimischen Flora und Fauna besonders der Jugend näher zu bringen? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Jäger am Infomobil.