Quakenbrück. Der Beifall war laut, langanhaltend und verdient: Aus den Händen der Bürgermeister Claus Peter Poppe und Matthias Brüggemann nahm Stefan Heil als einer der Gründer und Leiter der Theaterwerkstatt Quakenbrück den Ehrenamtspreis 2019 entgegen. Die Samtgemeinde Artland würdigte damit die Verdienste der Initiatoren, Schauspieler und aller Mitwirkenden für langjährigen Einsatz in Sachen Kultur und Theater.

Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe erinnerte bei der Preisverleihung in der Theaterwerkstatt daran, dass man erst vor wenigen Monaten an gleicher Stelle das 30-jährige Bestehen dieser Einrichtung gefeiert habe. „Hoffentlich habe ich seinerzeit nicht zu lange geredet, ich habe nämlich bei Adam und Eva angefangen“, nahm er Bezug auf einen der Meilensteine, die die Geschichte der Theaterwerkstatt geprägt hatten, und löste damit Heiterkeit aus.

Das Vorschlagsrecht für den Ehrenamtspreis der Samtgemeinde gehe reihum und werde – in jedem Jahr wechselnd – innerhalb der Artland-Kommunen von den Gemeindeoberhäuptern wahrgenommen, aktuell vom Quakenbrücker Bürgermeister Matthias Brüggemann. Er habe sich immer mit den Vorschlägen für die Preisträger identifiziert, diesmal sogar ganz besonders. Er erlebe gleichzeitig hautnah mit, wie lebendig das Vereinsleben innerhalb der Samtgemeinde sei.

„30 Jahre Ehrenamt, 30 Jahre hartnäckige Arbeit – und von Beginn an praktisch immer dieselben Akteure“, lobte Poppe. Er erwähnte beispielhaft Umbau und Renovierung des früheren Kinosaals, nachdem das Ensemble lange mit anderen Gebäuden und Räumen vorlieb genommen hatte. Die Kulturstätte zeichne sich durch vielfältige Angebote für alle Altersgruppen – auch für Kinder und Jugendliche – und immer wieder durch qualitativ hochwertiges Amateurtheater aus.

Matthias Brüggemann schloss sich als Vorsitzender des Quakenbrücker Stadtrates dieser Laudatio an und kam mit humorvollen Worten auf den Vorschlag für die Ehrung und die Gründe der Entscheidung zu sprechen. Die Verleihung und Überreichung des damit verbundenen Geldpreises nahm er gemeinsam mit dem Samtgemeindebürgermeister vor.

„Ich habe die Ehre, allen Mitwirkenden der Theaterwerkstatt heute den Ehrenamtspreis 2019 zu überreichen – wem sonst als dem Regisseur und Initiator?“, fragte Claus Peter Poppe rhetorisch. Der so Gelobte trat erst jetzt vor die Bühne und betonte mit Nachdruck, den Preis verdient hätten in all den Jahren die Mitwirkenden und Mitglieder des Teams. Die allerdings standen in diesem feierlichen Moment zum größten Teil kostümiert hinter dem Vorhang – und warteten auf den Gong zur Aufführung des Stückes „Die Möwe“ von Anton Pawlowitsch Tschechow. Den prasselnden Applaus des Publikums dürften sie sicherlich gern vernommen haben.