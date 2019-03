Quakenbrück. Ein Pkw-Fahrer verlor in die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte damit die Mauer des Bahnhofhotels. Die Polizei vermutet ein Medikamentenproblem als Hintergrund.

Laut Polizeiangaben befuhr der 55-Jährige am Montag gegen 16.30 Uhrt die Wilhelmstraße, die direkt vor dem Bahnof in einer 90-Grad-Kurve abknickt und in die Bahnhofstraße übergeht. Der Fahrer folgte mit seinem Opel Tigra der der abknickenden Vorfahrtstraße. Dann streifte er mit seinem Fahrzeug einen VW Up, der ihm entgegenkam. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach links über einen Pakrstreifen auf den Bürgersteig geriet und erst vor der Wand des Bahnhohotels zum Stehen kam.

Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Weil der Verdacht bestand, dass er unter Medikamenteneinfluss stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und zog den Führerschein des Mannes ein.