Badbergen. Unter den Züchtern des Hannoveraner Pferdes gärt es: Ein "Iran-Deal" wurde ihrem Verband zum "Irangate". Die Affäre schlug auch Wellen in der Generalversammlung des Pferdezuchtvereins für das Artland.

Das ist passiert: Offensichtlich mit Unterstützung des damaligen Verbandsvorsitzenden Manfred Schäfer und des Verbandsgeschäftsführers Werner Schade kaufte ein iranischer Geschäftsmann vor einigen Jahren Pferde im Verdener Auktionszentrum und versteigerte sie in seiner Heimat. Die Pferde wurden aber nicht vollständig bezahlt, der Hannoveraner Verband blieb auf Forderungen in Höhen von 170 000 Euro sitzen.

Um das Geld werde derzeit prozessiert, hieß es Ende Januar in einer Versammlung in Verden, in der der Verband erstmals öffentlich über die Sache informierte – vor 300 Pferdezüchtern. Wie die Magazine St. Georg und Reiter Revue berichten, warf dort Hartmut Wilking, zweiter Vorsitzender des Verbandes, dem Vorstand um den amtierenden Vorsitzenden Hans Henning von der Decken vor, ihm Informationen zum Iran-Geschäft vorenthalten zu haben. Es gab lebhafte Diskussionen mit gegenseitigen Vorwürfen, den Berichten zufolge scheint die Züchterschaft in zwei Lager gespalten.

Das passierte in Badbergen: Der Streit scheint noch lange nicht ausgestanden, zeigte kürzlich die Jahresversammlung des Pferdezuchtvereins für das Artland, der die Hannoveraner-Züchterschaft des Osnabrücker Nordkreises zusammenfasst. Wie der Pferdezuchtverein mitteilt, war Verbandsvorsitzender von der Decken Gast der Versammlung. Laut dieser Mitteilung warfen viele Züchter dem Vorsitzenden vor, nicht energisch genug an der Aufklärung der Vorfälle zu arbeiten, vielmehr seine Vorgänger Schäfer und den Geschäftsführer des Verbandes zu decken. Sie erhoben die Forderung nach Rücktritt des Vorstandes und Entlassung des Geschäftsführers.

Der Vereinsvorsitzende Peter Endes hatte zuvor erklärt, dass Vorgang offensichtlich vertuscht werden sollte, er sprach von einem massiven Vertrauensbruch zwischen Verband und weiten Teilen der Züchterschaft. Seit Wochen bemühe sich Zuchtverein mit anderen Organisationen wie dem Bezirksverband Osnabrück-Emsland um Aufklärung. Auch der Rechtsweg werde nicht mehr ausgeschlossen.

Enders bedankte sich bei von der Decken, dass er sich persönlich der Züchterschaft gestellt habe. Zugleich wies er ausdrücklich darauf hin, dass man in den nächsten Wochen eine rückhaltlose Aufklärung der Geschehnisse erwarte. In der Versammlung lief eine Unterschriftenaktion, die der Forderung Nachdruck verleihen soll. In enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen im Bezirk Emsland-Osnabrück werde man auch den juristischen Druck weiter verstärken.

Die Hannoveraner-Züchter hoffen nun auf eine Delegiertenversammlung am 11. April in Verden. An dieser Versammlung können sämtliche Mitglieder teilnehmen. "Irangate" steht laut Verbandswebsite nicht auf der Tagesordnung. Wohl aber die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung.

Jahresbericht: Abgesehen von dem Verdruss über die Verbandsspitze blickt der Pferdezuchtverein auf ein bemerkenswert gutes Jahr zurück. Zahlreiche gekörte Hengste, Siegerstuten und erfolgreiche Sportpferde zeugten vom Niveau der Pferdezucht im Artland. Kassiererin Kathrin Wassmann vermeldete einen erheblichen Überschuss. Entgegen dem Trend und den Erwartungen bleib die Mitgliederzahl stabil. Demographischer Wandel und Veränderungen in der Struktur der Züchterschaft sorgen allerdings für eine deutlich höhere Fluktuation. Das belaste die Jahresplanung.

Wahlen: Kathrin Wassmann wurde als Kassiererin einstimmig für weitere drei Jahre im Amt bestätigt, ebenso die Beiratsmitglieder Margit Wilmering, Katharina Zühlsdorf, Peter Küpker und Rainer Fürste.Neue Kassenprüferin wurde Friederike Nannemann aus Merzen.