Quakenbrück. Auf einen ganz besonderen Konzertnachmittag durften sich die Zuhörer in der Aula des Artland-Gymnasiums Quakenbrück (AGQ) freuen. Es ist schon eine großartige Sache, wenn sich heimische Künstler unentgeltlich zusammenfinden, um die Idee eines multikulturellen Events in Form eines Benefizkonzertes umzusetzen und mit dem daraus resultierenden Erlös die Arbeit des Trägervereins Hermann-Bonnus-Geburtshaus zu unterstützen.

Bekanntlich soll in dem aus der Zeit um 1500 stammenden, in Nordwest-Niedersachsen einmaligen Renaissancegebäude in der Goldstraße unter dem Arbeitstitel „Die historisch gewachsene Bikonfessionalität Quakenbrücks und des Osnabrücker Landes“ eine museale Nutzung geschaffen werden. Die Entwicklung eines angemessenen, tragfähigen und nachhaltigen Konzeptes zur Sanierung und Nutzung des Hauses, welches unter Beteiligung der beiden großen Konfessionen und regionaler Experten mit historischem Hintergrundwissen erstellt wurde, sieht vor allem die Schaffung eines Treffpunktes für Lerngruppen vor.



So könnte sich ein Lernort „Bibel“ und ein Lernort „Frieden“ entwickeln, der auch das Zusammenleben verschiedener religiöser Glaubensrichtungen beinhaltet. Zur Erreichung dieses Zieles entwickelt der Trägerverein Hermann-Bonnus-Geburtshaus vielfältige Ideen von Führungen und Vorträgen bis zu Studienfahrten, wie aus den einleitenden Worten und Bildern von Paul Gärtner ersichtlich wurde.

„Wir müssen uns für dieses tolle überkonfessionelle Projekt und vor allem den Lernort motivieren“, das war auch die Meinung von Pastor Wolfgang Thon-Breuker, der als Moderator durch das Programm führte. „Wo gibt es das schon, ein evangelisches Geburtshaus und zwei katholische Vorsitzende als Motoren?“, fügte er schmunzelnd an.

Es waren Alwine Höhler-Schuhmann von der Musikschule Höhler-Schuhmann und Kantor Wonsun Jung von der Kirchengemeinde St. Sylvester als Gesamtleitern gelungen, verschiedene Chöre, Musikgruppen und Solisten zu bewegen, sich zu engagieren, auf ihre Gage zu verzichten und stattdessen Geld für eine gute Sache einzuspielen. Vereinsvorsitzender Paul Gärtner wusste es auf den Punkt zu bringen, indem er allen mitwirkenden Künstlern, die mit Begeisterung bei der Sache waren, und dem Landkreis Osnabrück für die kostenlose Zurverfügungstellung der Aula ein Dankeschön aussprach. Ein großes Dankeschön galt ebenso der Kolpingfamilie, dem Catering-Team von St. Sylvester und der Schülervertretung des Artland-Gymnasiums, die mit reichhaltiger Kuchentheke und Getränkebar für den kulinarischen Aspekt sorgten.

Musikalisch von der Partie waren die Familienschola der katholischen Kirchengemeinde St. Marien, der Quakenbrücker Männerchor, der Posaunenchor und die Chöre „Laudate“ und „65+“ der evangelischen Kirchengemeinde St. Sylvester, die Gospel Group Artland, der russische Chor „Wir“, die Vokalgruppe „Akzent“, der Pianist Alexander Knue und die Tanzgruppe „Latinomix“ von der Musikschule Höhler-Schuhmann und schließlich als Gastgruppe die originellen „Kroger Moorgeister“ aus Lohne. Die Chöre und Gruppen sorgten mit ihren so verschiedenartigen Beiträgen für ein bunt gemischtes Musikprogramm mit zum Teil raffinierten Arrangements aus Religiösem, Klassik, Chanson, internationaler Folklore und Filmschlager.

So unterschiedlich die einzelnen Musikgruppen und Solisten auch waren, sie stellten sämtlich eindrucksvoll unter Beweis, wie hervorragend sich nicht nur Klassik und Pop ergänzen, sondern auch Kirchenchor und Volksmusiker es verstehen, miteinander zu musizieren. Der Beifall eines begeisterten Publikums war allen Musikern gleichwohl sicher.

