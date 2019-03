Nortrup. Seit 50 Jahren ist Franz Hentemann aktives Mitglied im Musikverein Nortrup. Bei der Mitgliederversammlung des Musikvereins bekam er nicht nur eine Urkunde für seine langjährige Treue. Er wurde auch zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Marc Austermühle blickte Schriftführer Felix Moormann auf die Auftritte und Aktivitäten im abgelaufenen Jahr zurück.

Berichte: Karoline Hilpert und Dieter Schlüwe, trugen den Kassenbericht vor. Schatzmeisterin Anika Gebauer berichtete über den Zustand des Notenmaterials, sowie der Uniformen und Instrumente.



Im vergangenen Jahr wurden vom Kreismusikverband Osnabrück Land wieder Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. Anna Charlott Schlüwe, Katja Lünnemann, Esther Hagemann, Malin Boldt, Ilka Nesslage, Louis Buschermöhle und Jannik Möller nahmen am D1-Lehrgang mit sehr gutem Erfolg teil. Den D2 Lehrgang absolvierten Elena Mayhaus, Anja Morón, Tim Lünnemann und Lukas Nesslage. Auch dieser Lehrgang wurde mit gutem bis sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Außerdem nahmen Mitglieder des Musikvereins an verschiedenen Workshops zur Vorbereitung des Deutschen Musikfestes 2019 in Osnabrück. teil.

Wahlen: Bei den Vorstandswahlen wurden Marc Austermühle als 1. Vorsitzender, Felix Moormann und Jana Krull als Schriftführer sowie Anika Gebauer und Lara Övermeyer als Schatzmeister in ihren Ämtern bestätigt. Im erweiterten Vorstand gab es eine Änderung. Bennet Burlage übernimmt das Amt des 2. Medienbeauftragten von Robert Meyer zu Farwick.

Ehrungen: Für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein wurde Arthur Schreiber, für zehn Jahre Tim Landwehr, Felix Moormann und Jonas Könning, für 15 Jahre Anika Katzendorn, Anika Gebauer und Jana Krull, geehrt. Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Franz Hentemann die goldene Ehrennadel mit Ehrenbrief. Anschließend wurde Franz Hentemann zum Ehrenmitglied ernannt.





Ausblick: In diesem Jahr wirkt der Musikverein Nortrup an den Feierlichkeiten zur 850-Jahr-Feier der Gemeinde Nortrup mit. Vom 30. Mai bis 2. Juni beim Deutschen Musikfest in Osnabrück im Einsatz zu dem 15.000 Musiker erwartet werden. Vom 5. bis 12. Oktober plant der Musikverein eine Konzertreise zum Gardasee.Interessierte Mitfahrer sind willkommen.

Ein besonderes Highlight ist das Jahreskonzert des Musikvereins am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Sporthalle in Nortrup. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits auf Hochtouren. Karten sind bei den Nortruper Banken, beim Autohaus Hackmann sowie telefonisch unter 05436-8811 erhältlich.