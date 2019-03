Quakenbrück. Auch kleine und mittlere Unternehmen könnten von der Digitalisierung profitieren, sagt Heiko Tapken. Sie bräuchten aber qualifizierte Mitarbeiter, oder die die Unterstützung der Hochschulen, so der Professor der Ingenieurwissenschaften in Quakenbrück.

In der Veranstaltungsreihe "Wirtschaft 4.0" der Wirtschaftsförderungen des Osnabrücker Nordkreises organisiert wird, berichtete Tapken von der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik der Hochschule Osnabrück darüber, wie kleine und mittlerei Unternehmen von Big Data und künstlicher Intelligenz profitieren können". Der Artländer Samtgemeindebürgermeister Claus-Peter Poppe begrüßte ihn dazu im Rathaus der Stadt Quakenbrück.



Digitalisierung ist Tapken zufolge "künstliche Intelligenz, bei der wir das menschliche Gehirn nachbauen." Ob zuhause, im Straßenverkehr oder bei der Arbeit - Big Data und die künstliche Intelligenz (KI) hätten vielfach Einzug gehalten und würden die Welt grundlegend verändern. Rasend schnell schreite die Entwicklung voran, nicht nur der Datenmengen, sondern auch der Datenverarbeitung. Die Verarbeitung von einem Terabyte Daten (eine Billion Byte) dauerte 2006 noch 48 Stunden. 2014 sind es 1,36 Sekunden.

Wie lernt ein Computer? Wichtigste Voraussetzung ist, dass man die richtigen Fragen stellt, ganz konkrete Fragen. Fehler müssten immer wieder korrigiert und ans System zurückgeführt werden, bis der Computer die richtigen Schlüsse ziehen könne. Manchmal entsteht Genauigkeit aber durch Ungenauigkeit. Gesichtserkennung etwa bei Bewegungsmelder, die Türen öffnen oder beim Entsperren von Smartphones sollte nur zu 80 Prozent genau sein. Sonst könnte schon ein Bart oder eine neue Brille die Erkennung unmöglich machen.

Anwendungen ergäben sich für nahezu alle Branchen, ob in Handel, Handwerk oder Industrie. So könne ein Roboter entscheiden lernen, ob er ein Werkstück bearbeiten müsse, oder ein Mitarbeiter nach Anweisung. Digitale Vermessung eines Körpers kann im Versandhandel dafür sorgen, dass passgenaue Kleidung ausgeliefert wird, sodass Retouren sich verringern. In der Landwirtschaft könne digitale Vermessung ohne Waage das Tiergewicht feststellen und den optimalen Zeitpunkt für den Verkauf. Die optimale Ausbringung von Gülle sei denkbar verbunden mit rechtssicherer Dokumentation zur Düngeverordnung.

Um eine Idee umzusetzen, brauche es Mitarbeiter mit mathematischen Kenntnissen, die über Einführungs- und Innovationsworkshops an die Aufgabe herangeführt würden. Meist sind dabei die Daten in den Unternehmen bereits vorhanden. Bei einem kompletten Neuanfang sollte man sich von einem Experten begleiten lassen. An der Hochschule stünde Tapken als Berater bereit. Ein Einstieg sei auch über studentische Projekte an der Uni möglich.