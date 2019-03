Nortrup. Pünktlich zur 850-Jahr-Feier der Gemeinde Nortrup am Samstag, 16. März 2019, ist die neue Chronik erschienen. Auf 208 Seiten erfahren die Leser, was sich in den vergangenen 25 Jahren alles in ihrer Kommune getan hat.

Sichtlich zufrieden präsentieren Ratsfrau Rieke Diersing-Espenhorst, Bürgermeister Karl-Heinz Budke, Heimatvereinsvorsitzender Helmut Brunneke und Produzent Georg Geers vom Medienpark Ankum den frisch gedruckten Rückblick unter dem Titel „Nortrup im Artland – aufstrebend, lebendig, sympathisch“. Auf 208 Seiten, gespickt mit über hundert Texten sowie mehr als 200 Farbbildern, historischen Fotografien und Zeitungsberichten, spiegelt das Werk vor allem die Veränderungen der vergangenen 25 Jahre wider. Lokale Vereine, Verbände und Unternehmen haben in die Tastatur gegriffen und dem Redaktionsteam ihre Beiträge zugeliefert.

Stattliche Bandbreite an Inhalten

„Kompliment an das Team“, lobt Karl-Heinz Budke das Ergebnis, das die Macher zwar viel Arbeit gekostet habe, sich aber nun auch als „absolut hochwertig“ erweise. Ob die Entwicklung von Baugebieten und Betrieben in der Kommune, zünftig zelebrierte Vereinsjubiläen oder vergnügliche Dorfgeschichten – die neue Chronik bietet reichlich Lesestoff und eine stattliche Bandbreite an Inhalten. Zu haben ist sie erstmals beim Jubiläumsfest am kommenden Samstag, 16. März, in der Sporthalle Nortrup. Das Einzelexemplar kostet 13 Euro. Wer sich zur neuen auch noch die alte Chronik aus dem Jahr 1994 gönnen will, deren Schwerpunkt auf der historischen Entwicklung des Ortes liegt, bekommt beide zum Preis von 20 Euro. Anschließend erfolgt der Verkauf über das Gemeindebüro, das Alte Gasthaus Kühst bei Vicky, das Autohaus Hackmann sowie über die VR-Bank.

„Nortruper Luft“ als Jubiläums-Schluck

Damit die Lektüre nicht zu trocken wird, hat die Gemeinde zu ihrem runden Geburtstag auch wieder einen Jubiläums-Schluck abfüllen lassen. Der Kräuterlikör mit dem klingenden Namen „Nortuper Luft“ müsse nun allerdings auch wieder bis zum nächsten Festakt in 25 Jahren reichen, scherzt Budke, in dessen Keller nach eigenen Angaben noch Restbestände des „Nortruper Drachenfeuers“ von 1994 lagern.

Arbeiten zum Heimatfilm in vollem Gang

Neben Chronik und Kräuterlikör beschert die Kommune ihren Bürger anlässlich des Dorfjubiläums noch einen etwa anderthalbstündigen Heimatfilm, in dem Sehenswürdigkeiten, Vereinsleben sowie „einige fast in Vergessenheit geratene Ecken und Kanten des Ortes“, wie Budke es beschreibt, vorgestellt werden. Die Arbeiten für die DVD sind in vollem Gange – erstmals präsentiert und anschließend unters Nortruper Volk gebracht werden soll sie bei der Abschlussveranstaltung der Jubiläumsfeierlichkeiten am 23. November.

Feierlicher Festakt in der Sporthalle

Doch wie es sich für ein ordentliches Jubiläum gehört, wird das geschichtsträchtige Ereignis nun erst einmal im Rahmen eines feierlichen Festaktes eingeläutet. Am Samstag, 16. März, sind dazu alle Nortruper ab 17 Uhr in die Sporthalle eingeladen. Einlass ist ab 16 Uhr. Erwarten werden die Gäste verschiedene Redner, darunter der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies, sowie ein spannendes Musikprogramm. Außer den Jagdhornbläsern, dem Schulchor mit Band und dem Orchester ist auch der eigens für das Jubiläum gebildete Gemeinschaftschor aus Nortruper Bürgern zu hören. Ab 20 Uhr steigt die große Jubiläumsparty mit der Liveband The Beat (Einlass ab 19.30 Uhr), ab 24 Uhr übernimmt DJ Blinq die Regie.