Badbergen. Dass die plattdeutsche Sprache als wichtiges Kulturgut zumindest im Artland gepflegt wird, zeigte der Heimatabend des Heimatvereins Badbergen auf der Diele des Hofes Elting-Bußmeyer. Der Abend war in Wort und Musik mal heiter, mal nachdenklich, voll und ganz dem Plattdeutschen gewidmet.

Maßgeblich zum Gelingen des Abends trug die Musikgruppe „Beekenquakers“ aus Gehrde bei. Mit ihren Liedern in Hoch- und Plattdeutsch begeisterten sie, Volkslieder und Lieder aus eigener Produktion ließen die Besucher mitsingen, mitklatschen und Mitschunkeln. Moderiert wurde der Abend von Elke Heile von den „Beekenquakers“.

Für den Heimatverein Badbergen hieß Anita Gehrke die Gäste willkommen, darunter auch Bürgermeister Tobias Dörfler. Die Mitwirkenden hatten sich Gedanken gemacht, welche Texte sie vortragen wollten, um eine möglichst breite Palette aus dem Schatz der plattdeutschen Sprache bieten zu können. Dass ihnen das gelungen war, zeigte sich im Verlauf des unterhaltsamen Abends.

Die „Beekenquakers“ eröffneten mit „Wo man singt…“. Mit „Güstern, hüüt un morgen“ wurden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Blick genommen. „Wor geiht dat hen?“ ließ nachdenklich in die Zukunft schauen. Gemeinsam gesungene Volkslieder sorgten für einen stimmungsvollen Auftakt.

In Reimform blickte dann Reinhold Landwehr auf das „Därpfest 2018“ zurück, das aus Anlass des Ausbaus der Hauptstraße das ganze Dorf zusammenführte, Essen und Trinken kamen wohl nicht zu kurz, die vielen Festredner allerdings wären nicht unbedingt notwendig gewesen. Mit einer gewissen Wehmut erinnerte er sich an die kleinen Läden im Ort, die immer offen waren, wo man die Neuigkeiten austauschte, wo man anschreiben lassen konnte und die Kinder Bonbons erhielten.

Was Dorfbewohner aufgrund von Missverständnissen erleben können und wie wenig sie zurechtkommen, schilderte Gisela Landwehr mit der Reise in die Großstadt Oldenburg. Schmunzeln erzeugte auch die Geschichte von der Oma im Krankenhaus, „man mott sück tau helpen weten“, mit dieser Devise meisterte sie alle Schwierigkeiten.

Probleme einer Ehe

Gustav Schlottmann schilderte in unnachahmlicher Weise die Probleme von Jans Ehehäfte, die nach 40 Ehejahren mit ihrem Jan nicht mehr so recht zufrieden ist. Ihre Versuche, wieder attraktiv zu erscheinen, indem sie entsprechende Kleidung besorgt, kommen bei Jan nicht an, für ihn ist das etwas für die Müllabfuhr.

Nach weiteren Stücken der „Beekenquakers“ und gemeinsamem Singen sorgte Uwe Liere zunächst in Reimform für reichlich Beifall, die Frage nach dem ältesten Handwerk, ob Tischler, Gärtner oder Elektriker, entschied letzterer für sich, schließlich hatte er bei der Erschaffung der Welt mit dem Wort Gottes „Es werde Licht“ bereits vorher die Kabel gelegt.

Ilona Gehrke konnte in amüsanter Weise über einen neuen Pastor in Quakenbrück berichten, der auf Anraten guter Freunde zum „Uralt-Rosche“ griff, um seine Aufregung bei der ersten Predigt zu bekämpfen, vor dem Spiegel übte, dann aber auf der Kanzel etliche Bibelstellen nicht auf die Reihe bekam und schließlich statt mit dem Amen mit einem „Prost“ endete. Dass ein Wellness-Aufenthalt mit Freundinnen auf einer Insel nicht unbedingt das Empfehlenswerteste ist, erzählte Anita Gehrke. Ina Müller, Plattsprecherin bekannt aus Funk und Fernsehen, wurde unter dem Motto „Platt is cool“ von Anita Gehrke lebensnah vorgestellt. Danach leiteten die „Beekenquakers“ zur Pause über und eröffneten den zweiten Teil.

Noch auf Erden

Noch einmal strapazierte Uwe Liere die Lachmuskeln der Besucher, „dei neie Pastor in’n Därp“ besucht eine uralte Oma, die, zwar gottesfürchtig, aber nicht mehr die Kirche besucht, der liebe Gott könnte ja merken, dass sie noch auf Erden ist.

In die Zeit der Schwarzbrennerei führte Gisela Landwehr die Besucher, der „Fusel“, selbst gebrannt, und auch der Tabak, selbst gezogen, weckten die Lebensgeister, den kontrollierenden Polizisten wusste man einzubinden. Mit einigen „Dönkes“ hatte schließlich Reinhold Landwehr die Lacher noch einmal auf seiner Seite. Sein Appell aber war ernster Natur: Plattdeutsch darf nicht untergehen, es ist ein Stück Heimat und Kultur, gerade auch im Artland.

Fröhlich war wieder der Abschluss durch die „Beekenquakers“, „Kein schöner Land“ passte zum plattdeutschen Heimatabend, eine Zugabe war natürlich fällig. Vorsitzender Herbert Schuckmann dankte allen Mitwirkenden, Plattdeutsch werde im Heimatverein auch weiterhin einen festen Platz haben.