Quakenbrück. Die Volksbank Essen-Cappeln weihte jetzt in einem kleinen Festakt die neue Filiale des Bankhauses an der Oldenburger Straße in Quakenbrück ein.

"Was haben Kirchen und Banken gemeinsam?" fragte jetzt Pfarrer Bernhard Lintker von der katholischen St.-Paulus Kirchengemeinde unter den erstaunten Blicken der Gäste der Eröffnungsfeier. Die Antwort laute "Das Beichtgeheimnis", so der Pfarrer, der die neuen Räumlichkeiten der Bank mit Weihwasser segnete. In der Kirche klappe das wunderbar, auch die Banken würden im Sinne deren Leitkultur gut damit umgehen. Folgerichtig seien die Beratungsbüros quasi wie Beichtstühle, so Bernhard Lintker, denn dort könnten die Kunden auf sympathische Art und Weise in aller Vertraulichkeit die Bankgeschäfte erledigen, so der Geistliche, der mit dem Vergleich die Lacher der Gäste auf seiner Seite hatte.

Mitarbeiter statt Automaten

In 14 Monaten Bauzeit sei der neuen Gebäudekomplex direkt neben der alten Filiale entstanden, sagte Bankvorstand Ludger Klövekorn und bedankte sich für das Verständnis der Nachbarn und der Mitarbeiter für die Belastungen währen der Bauarbeiten. Er freute sich, dass man in der neuen Geschäftsstelle nicht allein dem digitalen und hochtechnisierten Trend Rechnung getragen und eine reine "Automatenstelle" gebaut hätte. Hier seien noch weiterhin Mitarbeiter direkt für die Kunden da. Deswegen sei es ihnen wichtig gewesen, eine Wohlfühlatmosphäre für alle Menschen zu schaffen und damit ein Stück weit der digitalen Anonymität entgegen zu treten. Neben der Geschäftsstelle befinden sich in dem Neubau auch eine Arztpraxis sowie sechs Wohnungen.

Für das Team der Geschäftsstelle mit Sabine Lev, Brigitte Möller, Lydia Ricker und Andreas Heuer stünden jetzt auf einer Fläche von 160 Quadratmetern moderne Arbeitsplätze und Beratungsbüros zur Verfügung, die schlicht, offen und hell gehalten worden seien, so Ludger Klövekorn.

Moos sorgt für gutes Raumklima

Neben der ansprechenden Optik der Fassade sei auch für ein gutes Raumklima in der neuen Geschäftsstelle gesorgt, erklärte Architektin Elisabeth Weber. Auf einer Fläche von rund vier Quadratmetern ist an einer Wand in der Eingangshalle eine Pflanzfläche mit gefärbtem weißen Moos befestigt, die den Schriftzug "1235 Quakenbrück", dem Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt, trägt. Die echten Pflanzen würden Schall schlucken, die Luft säubern und sich ausschließlich mit Nährstoffen aus der Raumluft ernähren.



"Die Menschen brauchen Kontakt und keine Automaten" betonte Bürgermeister Matthias Brüggemann, der zusammen mit Stadtdirektor Claus-Peter Pope die obligatorische Wanduhr als Geschenk der Stadt Quakenbrück überreichte. Er freute sich, dass sich die Volksbank Essen-Cappeln nicht aus der Fläche zurückziehe, wie es bei anderen Bankhäusern mittlerweile der Fall sei. Durch den architektonisch gelungen Neubau habe sich das Eingangsbild von Quakenbrück an der Oldenburger Straße sehr positiv verändert. Irgendwie sei der Standort, der bis zur Gebietsreform im Jahr 1972 noch zur Gemeinde Essen gehörte, die letzte Bastion vor dem Oldenburger Münsterland, so Brüggemann.