Nortrup. Michaela und Maximilian Delkeskamp sind jetzt mit ihrer neuen Marke „MMND“ an Markt – einem Institut für persönliches Wachstum.

Es klingt so einfach und ist doch so komplex: der Denkprozess des Menschen als Anfang allen Handelns entscheidet über persönliche und berufliche Entwicklungschancen. Michaela und Maximilian Delkeskamp bieten jetzt Training, Beratung und Coaching für Menschen an, die sich verändern und entwickeln möchten.

„Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, dass der Sohn auf seine Mutter zugeht und fragt, ob sie beide zusammen eine Firma gründen wollen“ erinnert sich Michaela Delkeskamp an die Idee der Zusammenarbeit, die bereits im Jahr 2017 entstanden ist. Nach fast zwei Jahren der konzeptionellen Vorbereitungen ist es für Michaela und Maximilian Delkeskamp jetzt so weit.

Die Angebote und Formate sind entwickelt und Menschen, die eine fachliche und professionelle Unterstützung bei der Arbeit an den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten wüschen, werden durch sie begleitet.

Offizieller Lizenznehmer für Deutschland

Michaela Delkeskamp ist Psychologische Beraterin, Coach und Entspannungspädagogin, die seit einigen Jahren bereits ihre Praxis „Lebensimpulse“ betrieben hat. Maximilian Delkeskamp hat Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Management, zuletzt in St. Catharines, Ontario in Kanada studiert. Dort ist er auch am Institut von Satish Verma zum lizensierten Trainer für „PMA Science of Success“, also der Wissenschaft zur Persönlichkeitsentwicklung durch eine positive mentale Einstellung, ausgebildet worden.

Heute ist das MMND Institut für persönliches Wachstum der offizielle Lizenznehmer der aus dem amerikanischen stammenden „Wissenschaft des Erfolges von Napoleon Hill“ für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg. Die Angebote gebe es insgesamt in 32 Ländern auf der Welt, so der Trainer. Sein Wissen wird er jetzt für die Kunden des Instituts einbringen.

Selbstmotivation und Beratung

„Die Angebote für Unterstützungsleistungen und Persönlichkeitsentwicklung am Markt sind sicher vielfältig“ betont Michaela Delkeskamp. Das besondere Merkmal ihres Teams sei es, dass sich ihre Kompetenzen optimal ergänzen würden, so die beiden Gesellschafter. Das würden auch die Rückmeldungen der Kunden bestätigen.

Anzeige Anzeige

Während sich Maximilian Delkeskamp darum kümmert, dass Inhalte aus Napoleon Hills Philosophie der Führung, der Selbstmotivation und des Erfolgs allgemein vermittelt werden und so jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, die Inhalte für sich aufzunehmen, die ihn ansprechen, ergänzt Michaela Delkeskamp das Portfolio dann, wenn die Teilnehmer eine individuelle Begleitung wünschen.

Es gehe dabei um das eigene Reflektieren und um die Vermittlung von Fachwissen, betonen die Berater. Oft biete sich zum Beispiel eine strukturierte Ressourcenanalyse an, die individuell zeige, welche Stärken und Kompetenzen eine Person ausmachen würden.

Die eigene "Schaltzentrale" bedienen

„Alles beginnt mit einem Gedanken“ erklären Michaela und Maximilian Delkeskamp. Persönliche und berufliche Erfolge für die Teilnehmer seien dann steuerbar, wenn der Mensch seine eigene „Schaltzentrale“ gezielt bedienen könne. So könnten die Menschen stärker als bisher an ihrer Entwicklung arbeiten und zu einem „positiven Denkmagneten“ werden.

Demnächst steht für das neue Institut ein „Tag der offenen Tür“ am 6. April auf dem Programm. Neben dem Kennenlernen und den Angeboten rund um die Persönlichkeitsentwicklung können die Besucher sich auch auf ein interessantes Rahmenprogramm an der Hauptstraße in Nortrup freuen. Mehr werde aber noch nicht verraten, so Michaela und Maximilian Delkeskamp. Weitere Informationen sind unter www.mmnd.de zu finden.