Badbergen. Großer Andrang in der Wander-Imkerei von Johannes Dühnen und der Bioland-Imkerei „Honigsüß“ von Holger Fuchs-Bodde-Gottwald: Fast 50 angehende Imker mit ihren Lehrkräften ließen sich in Wehdel in die Geheimnisse der Bienenhaltung, der Wachsproduktion sowie der Direktvermarktung einführen.

„Tierwirt mit Schwerpunkt Bienenhaltung“ lautet die offizielle Bezeichnung des Berufszieles an der Albrecht-Thaer-Schule, angesiedelt beim Bieneninstitut in Celle als einzige Berufsschule mit diesem Angebot. Die duale Ausbildung selbst ist vielseitig. Tätigkeiten des Imkers sind: Betreuung der Bienenvölker, die Aufzucht von Königinnen, Honigernte und –pflege, Veredelung von Bienenprodukten und Verkauf. In Celle sei konventionelle und ökologische Ausrichtung möglich, ergänzt BBS-Lehrer Henning von der Lancken.

Vielfältiges Angebot

Die Azubis wurden im Artland nicht nur über Bienenzucht, Wachsproduktion und Honigvertrieb informiert. „Wir werden auch vorstellen, wie wir Beuten bauen“, hatte Imker Golo Martin vorher angekündigt. Beute – das ist nicht etwa die Ausbeute der Wildbienen, sondern seit dem achten Jahrhundert der Begriff für die Behausung, anfangs für einen natürlichen Bienenstock oder Bienenbaum, später aber auch für künstlich hergestellte Holzkästen.





Diese brauchen Wanderimkereien unter anderem zum Transport, wenn sie in Süddeutschland oder gar Dänemark Trachten (Nektar, Pollen und Honigtau) erschließen müssen, weil das heimische Angebot nicht mehr ausreicht. Auch Krankheiten sind zunehmend ein Problem in dem Betrieb mit 500 bis 600 Bienenvölkern. 2018 hätten die Altvölker sehr gelitten „Es ist nicht nur die Varroamilbe, es sind verschiedene Viren, die mir mehr Angst machen“, gesteht Johannes Dühnen. Vermutet werde, dass es an dem durch Umweltbelastungen geschwächten Immunsystem der Bienen liegt, sagt einer der Auszubildenden.

1992 sei ein Superjahr gewesen, erinnert sich der Imker. Bruträume, Honigraum, Futtertasche – das sind Fachbegriffe, die er auch nutzt, als er die Wärmekammer, die Entdeckelungsmaschine oder die elektronische Honigschleuder vorführt. Die Funktion der Wachsschleuder erklärt Golo Martin, der auf dem Hof für die reichhaltige Produktion von Wachsprodukten zuständig ist.

"Ausgeräumte Landschaft schadet uns allen"

Die Selbstvermarktung von Bienenprodukten hat deutlich zugenommen. Fachmann für den Direktvertrieb von ökologischen Erzeugnissen ist Holger Fuchs-Bodde-Gottwald, Inhaber der Bioland-Imkerei „Honigsüß“. Nach seinem Crashkurs über Honigvertrieb, Qualität und Preisgestaltung prasseln Fragen der wissbegierigen Imker in spe – auch zum Umwelt- und Naturschutz – auf ihn ein. „Das Volksbegehren ‚Rettet die Bienen‘ mobilisiert in Bayern gerade jetzt die Massen; das ist nicht nur ein emotionales Thema, sondern für uns alle wichtig. Eine ausgeräumte Landschaft und zurückgehende Artenvielfalt schaden uns allen“, betont Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe in seinem Grußwort.