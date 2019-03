Erster b&m-Markt hat in Quakenbrück eröffnet CC-Editor öffnen

In Quakenbrück hat jetzt ein b&m-Markt eröffnet. Foto: Jana Seibel

Quakenbrück. Am Donnerstag hat Deutschlands fünfte b&m-Filiale am Krammershagen in Quakenbrück eröffnet.