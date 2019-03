Quakenbrück. Bei verschiedenen Angeboten und Aktionen wollen die Quakenbrücker Frauen am Freitag, 8. März 2019, den Internationalen Frauentag feiern.

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EFJ) lädt alle Frauen ins Mehrgenerationenhaus an der Friedrichstraße 37a ein. Von 10 bis 14 Uhr können sich die Besucherinnen von Friseurmeisterin Larissa Meier die Haare schneiden lassen. Für fünf Euro bekommen die Frauen einen Haarschnitt und dazu ein Glas Sekt, eine Tasse Kaffee oder Tee. Eine Anmeldung ist laut EFJ nicht erforderlich. Es kann aber zu Wartezeiten kommen.

„Ich bin stolz, eine Frau zu sein“ heißt das Motto von 14 bis 19 Uhr in den Räumen des Vereins In Via, Lange Straße 70. Gemeinsam mit weiteren Beteiligten laden In Via und Tatjana Mik als Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Artland zu der Feier ein, bei der in Quakenbrück lebende Frauen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen und ihr Selbstvertrauen stärken sollen. Die Teilnehmerinnen sollen darin bekräftigt werden, ihre Fähigkeiten wertzuschätzen.

Die Frauen werden Tücher zum Motto „Ich bin stolz, eine Frau zu sein“ beschriften, die sie anschließend auf dem Quakenbrücker Marktplatz aufhängen werden. Bei der öffentlichen Aktion, zu der auch Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe und Quakenbrücks Bürgermeister Matthias Brüggemann erwartet werden, wird die Fahne des Weltfrauentages gehisst, und es werden Rosen an die Frauen verteilt.

Anschließend treffen sich die Frauen wieder in den Räumen des Vereins In Via zum Austausch zum Thema „Frauenrechte“. Bei einem internationalen Buffet und gemeinsamen Tanzen zu Musik aus den Herkunftsländern der teilnehmenden Frauen soll der Frauenfeiertag ausklingen.