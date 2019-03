B&M-Markt eröffnet in Quakenbrück eröffnet am 7. März 2019 CC-Editor öffnen

Die britische Discounterkette B&M eröffnet am 7. März eine Filiale in Quakenbrück. Foto: Mirko Nordmann

Quakenbrück. In den vergangenen Tagen herrschte noch hektische Betriebsamkeit in dem Geschäftsgebäude am Kramershagen 4, in dem am Donnerstag, 7. März 2019, um 8 Uhr die britische Discounterkette B&M ihre erst fünfte Filiale in Deutschland eröffnet.