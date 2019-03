Nortrup. Die Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück will zwei Mehrfamilienhäuser im Baugebiet „Am Reitbach“ bauen. Nach den Wünschen von Bürgermeister Karl-Heinz Budke soll schon im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Mietwohnungen sind Mangelware – dieses Problem beschränkt sich schon längst nicht mehr allein auf Großstädte. Auch in kleinen Gemeinden im ländlichen Raum sind viele Menschen auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Auch in Nortrup werden Mietwohnungen dringend benötigt. „Mir als Bürgermeister ist es wichtig, dass wir hier vor Ort den jungen Menschen, aber auch altersübergreifend bezahlbare Wohnungen anbieten können“, teilte Nortrups Bürgermeister Karl-Heinz Budke mit.

Nun hat Budke mit der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück einen Investor gefunden, der im Mischgebiet an der Farwicker Straße zwei Mietshäuser errichten will. Auf zwei Flurstücken sollen zwei Häuser mit jeweils sechs Wohneinheiten entstehen. „Die Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück ist ein verlässlicher Partner“, sagte Budke mit Blick auf mehrere Objekte der Baugenossenschaft im Nortruper Gemeindegebiet.

Wie Budke mitteilte, wolle die Baugenossenschaft nun einen Entwurf für die Gebäude vorbereiten. Schließlich sollen die Mietshäuser in die Umgebung passen. Denn direkt an das Mischgebiet schließt sich das neue Wohngebiet Am Reitbach an. „Ich will da keine Bunker“, favorisiert Nortrups Bürgermeister zwei Häuser im ländlichen Stil. Die Entwürfe könnten im April oder Mai im zuständigen Fachausschuss und im Gemeinderat diskutiert werden. Das ehrgeizige Ziel des Bürgermeisters ist, dass noch im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Weiter im Blick behalten will Budke das Projekt Ärzte- und Gesundheitshaus, das auf einem der noch zwei freien Flurstücke errichtet werden soll. Damit auch dieser Wunsch bald Realität wird, führe er weiterhin viele Gespräche mit möglichen Investoren und Betreibern.