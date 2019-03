Badbergen/Oldenburg. Die Referatsleiterin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) Diplom-Ingenieurin Wiebke Dreeßen aus Oldenburg wurde auf dem Hof Elting-Bußmeyer in Badbergen mit mehreren Fachreferaten, Dankesworten und vielen Präsenten in den Ruhestand verabschiedet.

Während der Veranstaltung auf dem denkmalgeschützten Hof Elting-Bußmeyer ließen Dreeßens Kollegen und Kooperationspartner ihre 38-jährige Lebensleistung im Dienste des Denkmalschutzes Revue passieren. Im Anschluss an die Sitzung besuchten die Experten die St. Sylvester Kirche und das Hermann Bonnus-Geburtshaus, wo Samtgemeindebürgermeister Claus-Peter Poppe Wiebke Dreeßen einen Präsentkorb mit Artländer Spezialitäten überreichte.







Die Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege Christina Krafczyk aus Hannover würdigte in ihrer Laudatio insbesondere Dreeßens kontinuierliches Engagement in der Denkmalpflege, das seinesgleichen suchen würde. Sie habe finanzielle Förderungen für Erhaltung und Instandsetzungen im mehrstelligen Millionenbetrag fachlich begleitet und verantwortet, erfolgreich im Netzwerk agiert und hier Bauherren, Architekten, Handwerker, Stiftungen und Kirchen zusammengebracht.

Ihr umfangreiches Aufgabenfeld habe unzählige Stellungnahmen zum Denkmalwert in Planungsverfahren, Wissensvermittlung an Praktikanten und Hochschulen sowie zahlreiche Beiträge in Publikationsformaten beinhaltet. Auch sei ihre Mitarbeit in Gremien und in der Denkmalpraxis sehr geschätzt worden, wodurch sie unter anderem zahllose Kircheninstandsetzungen begleitet habe. Eine besondere Herzensangelegenheit wären ihr dabei das Artland und die Wesermarsch gewesen.

„Angesprochene Kontinuitäten und Kompetenzen haben sie in für mich beeindruckend erstaunlicher Weise gelebt sowie ihre Liebe und Begeisterung für den Gegenstand. Ich danke Ihnen im Namen des Landes Niedersachsen für ihre geleistete Arbeit zum Wohl der Denkmallandschaft Weser/Ems in Niedersachsen und wünsche ihnen für ihre weitere Zukunft alles erdenklich Gute“, sagte Krafczyk bei der Urkundenübergabe.

Wie Wiebke Dreeßen in ihrer Abschiedsrede darlegte, war ihre Arbeit häufig ein Spagat zwischen fachlichen und ethischen Grundsätzen ihres Berufsstandes. Um die sich häufig widerstreitenden Interessen mit dem äußerst geringen Personalbestand und nicht selten knappen finanziellen Mitteln in Einklang zu bringen, sei viel Überzeugungsarbeit, Einfühlungsvermögen, Verhandlungsgeschick und manchmal auch Beharrlichkeit nötig gewesen. Aber gerade die Vielseitigkeit und die enorme Bandbreite des Aufgabenfeldes hätten für sie den besonderen Reiz an dieser Tätigkeit ausgeübt.

Anzeige Anzeige

Dreeßens Kollege Niels Juister hat nun ihre Nachfolge als Referatsleiter in Oldenburg sowie das Gebietsreferat für die Grafschaft Bentheim, das Emsland und Ostfriesland angetreten. Ab dem 1. April wird Ansgar Brockmann das Gebietsreferat für die Stadt und den Landkreis Osnabrück, die Landkreise Vechta, Wesermarsch, Oldenburg und die Stadt Delmenhorst übernehmen.