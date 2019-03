Soziales Kaufhaus in Quakenbrück unter neuer Leitung CC-Editor öffnen

Die Belegschaft des Sozialen Kaufhauses beobachtet den Wechsel in der Geschäftsleitung aus dem Hintergrund: Mechthild Calderone (Vorne, Zweite von links) verabschiedet Heidi Paschke (Vorne links), während Christel Nobis (rechts) die Nachfolgerin Simone Wittje (Vorne, Zweite von rechts) begrüßt. Foto: Björn Thienenkamp

Quakenbrück. Das Soziale Kaufhaus in der Langen Straße in Quakenbrück bekommt eine neue Chefin: Simone Wittje folgt auf die in den Ruhestand gehende Heidi Paschke.