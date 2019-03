Quakenbrück. Acht Bands in acht Gaststätten – das ist das Konzept der Kneipennacht „Quakenbrück Live“ am Samstag, 16. März. Das Programm ist breit gefächert: von Rock über Soul bis hin zu Schlager und Blues.

Zum vierten Mal verwandeln die Bands die teilnehmenden Lokale für eine Nacht in rauschende Music Clubs nd bunte Konzertbühnen, verspricht der Veranstalter Gastro Event GmbH aus Moormerland. Darunter seien einige Wiederholungstäter wie 4 Live und die Akustik Helden, die in der Vergangenheit bereits das Publikum begeisterten.





Die Kernzeiten der Konzerte liegen zwischen 20 Uhr und 2.30 Uhr. Die Eintrittskarten für diesen musikalischen Kneipenbummel sind im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Gaststätten zum Preis von 13 Euro erhältlich. Karten gibt es am Samstag, 16. März, auch an den Abendkassen an den Eingängen aller teilnehmenden Lokale, dort kosten sie 16 Euro.





Ein eigens für die Veranstaltung reservierter Shuttlebus pendelt von der Langen Straße zu den weiter entfernten Lokalen Holzi’s Inn, Richie’s und Oldenburger Hof. Die Fahrten sind für Besitzer der Festivalkarte kostenlos. Haltestellen des Shuttlebusses werden vor dem Balkan Grill (Lange Straße), vor der Kreissparkasse Bersenbrück (Marktplatz), vor dem Hotel Oldenburger Hof, Hasestraße 11, sowie vor Holzi’s Inn, Wilhelmstraße, eingerichtet. Die erste Fahrt startet um 20.30 Uhr, die letzte um 2.30 Uhr, jeweils ab Balkan Grill.

Informationen im Internet: www.bandnacht.de/quakenbrueck