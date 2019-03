Quakenbrück. Fünf Monate vor dem Beginn des neuen Kita-Jahres am 1. August gibt es in fast allen Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Artland Wartelisten. Hier ein Überblick, wie die Verwaltung das Problem lösen will und über die Unwägbarkeiten, die es dabei gibt.

Mit der aktuellen Situation in den Kindertagesstätten in Quakenbrück, Badbergen, Menslage und Nortrup haben sich die Mitglieder des Bildungsausschusses der Samtgemeinde Artland beschäftigt. „Die Belegung ändert sich fast täglich“, sagte Daniel Thäsler, stellvertretender Fachbereichsleiter für Familie, Soziales und Integration. Die vorgestellten Zahlen könnten bereits in einigen Tagen wieder ganz anders aussehen. Grund dafür seien Doppelanmeldungen, aber auch Umzüge von Familien.

Der Stand der Dinge: Für die unter Dreijährigen (U-3-Kinder) stehen in der Samtgemeinde Artland insgesamt 153 Plätze (davon in Quakenbrück 108 Plätze) zur Verfügung. 45 Kinder stehen auf der Warteliste. Nach Abzug der Doppelanmeldungen sind es 27 Jungen und Mädchen, die in Quakenbrück auf einen Krippenplatz warten, in Menslage neun und in Nortrup sieben Kinder. In Badbergen gibt es keine Warteliste. Mit Blick auf die im Sommer frei werdenden Plätze in der Tagespflege müsse derzeit für insgesamt 20 Kinder eine Lösung gesucht werden.

Ungewissheit auch durch "Flex"-Kinder

Bei den über Dreijährigen (Ü-3-Kinder) stehen im Artland 788 Plätze zur Verfügung. Zurzeit gebe es Wartelisten in Quakenbrück (13 Kinder), in Menslage (vier Kinder) und in Badbergen (fünf Kinder). Ursache für die Warteliste seien auch hier Doppelanmeldungen, aber auch die sogenannten Flex-Kinder. Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Juli und 30. September das sechste Lebensjahr vollenden, können von der Möglichkeit Gebrauch machen, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Die Entscheidung darüber muss am Stichtag 1. Mai gefallen sein. Das könne dazu führen, dass am 1. August weitere Plätze im Ü-3-Bereich frei würden, erläuterte Thäsler.

Das macht die Verwaltung: Neben einem Abgleich der Wartelisten behält der zuständige Fachbereich die Zahlen im Blick. Deuteten sich Probleme an, werde mit dem Träger umgehend nach einer Lösung gesucht. Auch das Familienservicebüro der Samtgemeinde Artland helfe dabei. Weil die Betreuung von Krippenkindern auch durch die Tagespflege möglich sei, laufe zurzeit eine Abfrage bei allen Tagespflegepersonen im Artland. In Menslage könne eine weitere Tagespflege helfen, den Engpass bei Krippenplätzen zu beheben, hier fehle es allerdings an Räumen. Thäsler bat darum, Unterbringungsmöglichkeiten zu melden. „Bei Tagespflegepersonen sind wir gut aufgestellt.“

Suche nach Übergangslösungen

Problematisch sei dagegen, in den Kindertagesstätten provisorische Außengruppen für Krippenkinder einzurichten. Dazu sei eine Genehmigung erforderlich, außerdem müssten diese Gruppen später verstetigt werden, also zu einer dauerhaften Einrichtung werden. In Quakenbrück biete sich die Möglichkeit, Gespräche mit dem Träger der geplanten Kita auf der Bahnfläche zu führen. Sobald dieser gefunden sei – vermutlich noch in der ersten Jahreshälfte – könne dieser in die Suche nach einer Übergangslösung einbezogen werden. Die Verwaltung behalte die Entwicklung im Auge und werde das weitere Vorgehen im Arbeitskreis Kindertagesstätten, im Fachausschuss und im Rat vorstellen, kündigte der stellvertretende Fachbereichsleiter an.

Das sagt der Ausschuss: Für Dirk Kopmeyer (CDU) stand nach dieser Erläuterung und den vielen Unwägbarkeiten fest, „dass es im Moment sehr schwer ist, es sehr klar etwas zu sagen“. Absehbar sei aber, dass es im Bereich der Ü3-Kinder „nicht so kritisch aussieht“, die Kommune hier den Rechtsanspruch erfüllen könne. „Aber bei den Krippen haben wir eine Last“, sagte er. Hier gelte es, mit den Trägern rechtzeitig nach Übergangslösungen zu suchen. „Das müssen wir gemeinsam ausschwitzen.“ Der von der Verwaltung vorgeschlagene Weg sei zielführend, so Kopmeyer.