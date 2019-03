Badbergen. Stabwechsel im Landvolk-Ortsverband Badbergen: Nach 29 Jahren im Vorstand – davon 26 Jahre als Vorsitzender – trat Heinrich Kramer zurück. In der Jahreshauptversammlung wurde Axel Meyer zu Wehdel einstimmig zum Nachfolger gewählt.

Rückblick: In seinem Rechenschaftsbericht bilanzierte Heinrich Kramer, dass 2018 sei ein schwieriges Jahr gewesen sei. Die anhaltende Trockenheit habe den Badberger Landwirten zu schaffen gemacht, wenn auch nicht so dramatisch wie in anderen Regionen. Nicht befriedigend waren nach seinen Worten die Schweinepreise, weil die Erlöse durch zu hohe Futtermittelkosten belastet wurden. Das „Tierwohl“-Programm betrachtete er kritisch; der Handel könne sich – so seine Befürchtung – aufgrund mangelnder Akzeptanz zurückziehen. Der Milchmarkt habe sich erneut problematisch entwickelt. Der Schnatgang wurde gut angenommen, die gemeinsame Veranstaltung mit den Landfrauen dagegen weniger. Zusammen mit dem Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes (HOL) habe man sich auf der Landesgartenschau in Bad Iburg attraktiv präsentiert.

Berichte: Rückblickend resümierte HOL-Geschäftsführer Martin Andrees, die Stromtrasse sei ein Spannungsfeld für betroffene Eigentümer, ob Masten oder Erdverkabelung; diese führe, meinte er, nachweislich zu schädlicher Erwärmung des Bodens. Aktuelle Klagen der Umweltverbände über nur einen Meter breite Schutzstreifen beim Spritzen seien unnötig. Es gebe Flora-Fauna-Habitat-Gebiete, „in denen geht nichts mehr“, kritisierte er ökologische Vorgaben aus Brüssel und Berlin.

Axel Meyer zu Wehdel lobt Einsatz von Heinrich Kramer

Wahlen: Neues Vorstandsmitglied im Landvolk-Ortsverband Badbergen ist Jörg Huster. Einstimmig angenommen wurde Kramers Vorschlag, Axel Meyer zu Wehdel zum Vorsitzenden zu wählen, der sich für das einstimmige Votum und das Vertrauen bedankte. „Heiner Kramer ist ein Badberger Bürger. Er hat sich für unseren Berufsstand schlaugemacht“, würdigte Meyer zu Wehdel in einer Laudatio die Verdienste seines Vorgängers und „fast 30 Jahre Engagement für Landvolk und Politik“. Er hoffe auf dessen Unterstützung und „einen geschmeidigen Übergang“.





Zuvor hatte Heinrich Kramer Ereignisse seiner Amtszeit Revue passieren lassen. Er erinnerte an die Schweinepest im Jahr 1993, die Geflügelpest, an BSE, die Ausweisung von Windpark- und Überschwemmungsgebieten sowie an den Bau der Sohlengleite in Quakenbrück und der Ortsumgehung Badbergen mit der lange diskutierten Freigabe für den landwirtschaftlichen Verkehr. Highlights seien die Drei-Tages-Fahrten gewesen. Kramers Dank galt allen im Vorstand, den Landvolk-Gremien und der örtlichen Politik und Verwaltung. Sein Fazit: Er wünsche sich mehr Sachentscheidungen, statt zu häufig dem Mainstream zu folgen.