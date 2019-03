Quakenbrück. An einem Kurs zum Thema "Keine Angst vorm großen Hund" nehmen derzeit Kinder und Eltern des Familienzentrums und der Kindertagestätte St.-Marien in Quakenbrück teil.

Lilly steht auch gut und gerne mal "Auge in Auge" vor einem Kind im Sitzkreis und beobachtet einfach nur - sie ist eine zehnjährige griechische Straßenhündin, die Heilerziehungspflegerin und Entspannungspädagogin Nicole von der Beeke aus Menslage als jungen Hund aus dem Tierheim geholt und die sie im Jahr 2014 zum Therapiebegleithund ausgebildet hat.

Für die Kindertagesstätte St.-Marien, die zugleich auch Familienzentrum ist, hat Nicole von der Beeke das Angebot an Familien, an vier Nachmittagen mit ihrem Hund eine "Tiergestützte Interaktion" durchzuführen, zusammen mit der Leiterin der Kindertagesstätte, Waltraud Banko, ausgearbeitet.

Hunde als Sozialpartner

"Hunde haben ähnliche Strukturen und Bedürfnisse wie Menschen" betont Nicole von der Beeke. Sie seien sehr soziale Wesen und würden viel Freude an Aktivitäten mit Menschen haben - echte Sozialpartner eben. An den vier Projektnachmittagen gehe es darum, einen großen Hund kennen zu lernen und wichtige Dinge über das Tier zu erfahren. Wichtig sei es, die Körpersprache der Hunde deuten zu können und so auch Tieren im Alltag angemessen begegnen zu können.

Bei den Kindern ist bereits am zweiten Nachmittag das Eis gebrochen. Selbst die fünfjährige Nika traut sich, ganz anders als beim ersten Treffen, Lilly aus der flachen Hand ein Leckerli zu geben. "Lilly sei ein echter Profi", erklärt Nicole von der Beeke. Sie habe ein sehr gutes Gespür für ihr Gegenüber, beobachte genau und sei sehr stressresistent, so Lillys Frauchen, die in ihrem Hauptberuf als berufspraktische Anleiterin in einer Jugendwerkstatt in Löningen arbeitet. Unterstützt wird sie an den Nachmittagen von Erzieherin Heide Wehmhoff, die zusammen mit den Familien Lillys Verhalten kennen lernt und auch fleißig Leckerlis an die Hündin verteilt.

Lilly als stressresistenter Profi



An Bildern mit verschiedenen Körperhaltungen von Hunden lernen die jungen und sicher auch der ein oder andere erwachsene Teilnehmer, einzuschätzen, was es heißt, wenn ein Hund die Rute hochhält, sich die Nackenhaare aufstellen oder der Mund weit geöffnet ist. Ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man Anspannung oder Aggression bei Hunden erkennen kann, sei besonders wichtig, erklärt Nicole von der Beeke.

Neben kurzen theoretischen Erklärungen stehen - zahlreiche Streicheleinheiten für Lilly gehören natürlich auch dazu - in dem Familienkurs auch immer wieder spielerische Einheiten auf dem Programm. So beispielsweise das Löffelspiel mit Leckerlis. Dabei muss sich Lilly vorsichtig eine kleine Belohnung von einem kleinen Löffel holen, den die Kinder in der Hand halten. Ein kleiner Balanceakt für den Hund wie die Kinder und eine weitere Übung für einen vorsichtigen Kontakt zwischen Mensch und Tier.