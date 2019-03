Quakenbrück. Die Lebensmittelwissenschaft soll im Mittelpunkt eines neuen Masterstudiengangs stehen, der am Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück aufgebaut werden soll. Mit einer Absichtserklärung ist nun der Startschuss für die Umsetzung gefallen.

Geplant ist, einen internationalen Masterstudiengang "Food Process und Product Engineering" zu konzipieren, der in Quakenbrück seinen Standort hat und eng mit dem DIL verzahnt ist. Insgesamt 25 Studierende sollen ihn pro Jahr belegen können, erklärte DIL-Leiter Dr. Volker Heinz.

Der Studiengang ist an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ansässig, soll aber in Kooperation mit dem DIL, der Hochschule Osnabrück und der Universität Osnabrück betrieben werden. Mit der Unterschrift unter der Absichtserklärung haben die Partner ihr Anliegen nun bekräftigt.

Start zum Wintersemester 2020/2021

Auch Wissenschaftsminister Björn Thümler, der bei der Unterzeichnung dabei war, signalisierte die Zustimmung der Landesregierung. Ohne diese wäre ein neuer Studiengang auch nicht machbar. Bis zum 31. März müssen nun alle Unterlagen für die Akkreditierung des Studiengangs eingereicht werden. Ursprünglich war angedacht, bereits zum Wintersemester 2019/2020 zu starten. Doch der Beginn ist um ein Jahr nach hinten verschoben worden, so dass es zum Wintersemester 2020/2021 losgehen soll.

Damit überhaupt ein Studiengang in Quakenbrück entstehen kann, braucht es viele Bausteine. Einer davon ist eine Stiftungsprofessur. Anders als eine normale Professur werde diese nicht aus Mitteln der Universität finanziert, sondern meist von Unternehmen, erklärt Heinz. "In diesem Fall ist es aber schon eine Besonderheit", sagt er, weil der Landkreis Osnabrück und wahrscheinlich auch die Samtgemeinde die Gelder stellen.



Der Landkreis hat bereits 750.000 Euro in seinem Haushalt eingeplant. Auch die Samtgemeinde wolle sich nun in der nächsten Ratssitzung damit auseinandersetzen, sagte Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe. Es gehe um eine Summe von 250.000 Euro über fünf Jahre. Eine Stiftungsprofessur sei nämlich meist auf fünf Jahre befristet, ergänzt Heinz.

Im Zentrum des Lebensmittelwirtschaft

Poppe ist überzeugt, dass die Attraktivität des Artlandes und der Region steigen würde, wenn in Quakenbrück der Masterstudiengang ansässig wäre. Es würde den Bildungs- und Wirtschaftsstandort stärken, sagt er. Es sei auch deshalb sinnvoll, weil es "im Zentrum der Lebensmittelwirtschaft" liegen würde.

Allerdings bedeutet es für die Samtgemeinde auch noch Arbeit. Zum einen kann das DIL die Seminarräume und Büros der Mitarbeiter nicht im bestehenden Gebäude unterbringen. Denn neben der Stiftungsprofessur sollen vier weitere Professoren der Hochschulen die verschiedenen Bereiche der Lebensmittelwissenschaft in Quakenbrück abdecken.

Was ist Lebensmittelwissenschaft Eng mit der Lebensmittelwissenschaft verbunden sind die Agrarwissenschaften und Ernährungswissenschaften. Doch wo fängt was an und wo hört es auf. Dr. Volker Heinz erklärt es anhand eines Kekses. Wie das Getreide für das Mehl hergestellt wird, ist Teil der Agarwissenschaften. Mit der Verarbeitung des Mehls zu einem Keks beginnt die Lebensmittelwissenschaft. Sobald der Keks im Mund ist, beginnt die Ernährungswissenschaft. Die Lebensmittelwissenschaft setzt sich mit Lebensmitteltechnologie, Lebensmitteltechnik, Lebensmittelchemie, Biologie und auch der Physik auseinander. Bearbeitet werden Themen wie Sicherheit, Authentizität, Herkunft, Struktur, Funktionalität und immer mehr auch Nachhaltigkeit von Lebensmitteln. Ein Stichwort dabei seinen zum Beispiel alternative Eiweiße.





Zum anderen benötigen die Studierenden auch Wohnungen und "der Wohnungsmarkt ist angespannt", sagt Poppe. Ein Studentenwohnheim sei allerdings nicht geplant. "Ich bin aber nicht bange", betonte er. Mit den Planungen und Auswirkungen eines Hochschulstandortes werde sich nun der Rat beschäftigen, kündigte Poppe außerdem an.

"Die Ausbildungsmöglichkeiten in Norddeutschland sind nicht optimal" Dr. Volker Heinz





Der Bedarf für den Studiengang sei in jedem Fall da, betonte Heinz. "Die Ausbildungsmöglichkeiten in Norddeutschland sind nicht optimal", sagte er. Bayern und Baden-Würtemberg seien deutlich weiter. Für ein Land wie Niedersachsen sei es wichtig, sich im Bereich der Lebensmittelwissenschaft gut aufzustellen. Deshalb appellierte er ebenso wie Poppe an die Landesregierung, die Kooperation wie bereits signalisiert zu unterstützen und sich deutlich zu positionieren. Es sei schließlich ein "Schnäppchen", weil ein Großteil der Finanzmittel bereit gestellt werde.

Mit dem Studiengang soll es eine stärkere Vernetzung zwischen dem DIL und der universitären Forschung und Lehre geben. Im DIL stehe alles zur Verfügung, damit die Studenten arbeiten können. "Wir haben die Ausstattung"; sagt Heinz. Ähnlich wie beim Fraunhofer-Institut oder Max-Planck-Institut können Professoren sowie Mitarbeiter in beiden Bereichen tätig sein. Für Heinz ist es wichtig, den Bereich der Lebensmittelwissenschaft zu stärken, da ihm in der Gesellschaft immer größere Bedeutung zukommt, beispielsweise bei den Themen Qualität oder Nachhaltigkeit.