Quakenbrück. Quakenbrück wie es singt und klingt – das könnte auch das Motto für das Benefizkonzert zugunsten des Hermann-Bonnus-Geburtshauses am Sonntag, 10. März, in der Aula des Artland-Gymnasiums Quakenbrück sein. Chöre und Musikgruppen aus der Burgmannstadt und der Nachbarschaft gestalten ein 90-minütiges Programm.

Die Idee zu dieser Veranstaltung kam Christina Richter, der Pastorin der Kirchengemeinde St. Petrus. Ihr schwebte ein Konzertnachmittag vor, der nicht nur das Publikum unterhält und zeigt, wie vielfältig die Musiklandschaft Quakenbrücks ist, sondern auch dem Hermann-Bonnus-Geburtshaus zugutekommt. Dessen gleichnamiger Trägerverein kümmert sich um die Sanierung des Fachwerkhauses an der Goldstraße, in dem der spätere Reformator Hermann Bonnus zur Welt gekommen sein soll.



(Weiterlesen: Viel Detailarbeit gefragt bei der Sanierung des Bonnus-Hauses.)



Der Vorstand sei von der Idee begeistert gewesen, ein solches Konzert zu veranstalten, berichtet 2. Vorsitzender Peter Hohnhorst. „Das wird ein besonderes Sonntagskonzert mit viel Humor und Heiterkeit, sicher aber auch tiefgründigen Momenten“, beschreibt er das Programm.

Programm beginnt um 15 Uhr

Der Nachmittag beginnt um 15 Uhr in der AGQ-Aula. Im Foyer gibt es Kaffee und Kuchen, um beides kümmern sich ehrenamtliche Helfer aus den Kirchengemeinden sowie einiger Vereine. Um 15.30 Uhr erfolgt der Einlass in die Aula mit ihren 450 Sitzplätzen. Das Programm ist in zwei Hälfte aufgeteilt, dazwischen ist eine halbstündige Pause mit Catering eingeplant.

Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Alwine Höhler-Schuhmann und Kantor Wonsun Jung. Pastor Wolfgang Thon-Breuker führt durch das Programm. Mit dabei sind der Posaunenchor und der Chor Laudate und 65plus von St. Sylvester, der Quakenbrücker Männerchor, der Gospelchor und die Familienschola, am Klavier begleitet Alexander Knue die Gruppen. Aus Lohne kommen die Kroger Moorgeister, erwartet werden außerdem die Vokalgruppe Akzent, die Tanzgruppe Latinomix und der Chor Wir von der Musikschule Höhler-Schuhmann.



Karten im Vorverkauf zu bekommen

Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro/ermäßigt fünf Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchgalerie Artland, in der Buchhandlung Thoben und in den Pfarrbüros von St. Sylvester, St. Petrus und St. Marien.