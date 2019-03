Quakenbrück. Für die neue Kindertagesstätte in Quakenbrück sucht die Samtgemeinde Artland einen Träger. Es ist der zweite Anlauf, nach dem der Kirchenkreis Bramsche im Herbst vergangenen Jahres plötzlich einen Rückzieher gemacht hatte.

Noch im ersten Halbjahr des Jahres 2019 will die Samtgemeinde Artland die Trägerschaft für die Kindertagesstätte auf der Bahnfläche neu vergeben. Inzwischen ist auch die Frage geklärt, ob es eine europaweite Ausschreibung geben muss oder ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren unter den bisher in der Samtgemeinde tätigen Trägern ausreicht. Letzteres sei der Fall, berichtete Daniel Thäsler, stellvertretender Leiter des zuständigen Fachbereichs, in einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie und Vereine.

Vorgehen verstößt nicht gegen Vergaberecht

Die Kommune hatte sich sowohl Rat beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund eingeholt als auch bei Niedersächsischen Städtetag. Demzufolge sei eine Ausschreibung nicht erforderlich, ein Interessenbekundungsverfahren könne also vorgenommen werden. Auch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück sehe keine vergaberechtlichen Probleme, ergänzte Thäsler.

Träger können Angebot abgeben

In Kürze wird die Samtgemeinde Artland einen Ausschreibungstext für die neue auf der Bahnbrache geplante Kindertagesstätte an die bisher in der Stadt Quakenbrück tätigen Träger von Kindertagesstätten schicken. Dazu gehören die katholische und evangelische Kirche, die Diakonische Stiftung Bethanien und die Heilpädagogische Hilfe (HpH) Bersenbrück. Sie geben sozusagen Angebote ab, die die Verwaltung hinterher auswerten wird. Das Ergebnis wird dann dem Arbeitskreis Kindertagesstätten und dem Fachausschuss zur Diskussion vorgelegt, bevor der Artländer Samtgemeinderat dann eine Entscheidung trifft. Das soll im ersten Halbjahr dieses Jahres geschehen, empfiehlt der Ausschuss.

Kehrtwende des Kirchenkreises im Herbst 2018

Für die Kommune ist es der zweite Anlauf, einen Träger für die neue Kita zu finden. Im Dezember 2017 hatte der Artländer Rat mit knapper Mehrheit den Kirchenkreis Bramsche als Träger ausgewählt. Der hatte angeboten, auch die Architektenkosten für den Neubau, bei dem die Samtgemeinde als Bauherr auftritt, zu übernehmen. Mitte Oktober 2018 zog der Kirchenkreis sein Angebot, die Architektenkosten zu übernehmen, überraschend zurück. Durch diese Kehrtwende erlitten die Planungen für das Projekt einen empfindlichen Rückschlag. Die neue Kindertagesstätte in Quakenbrück wird ab 2020 gebraucht, um der Nachfrage nach Betreuungsplätzen gerecht zu werden.