Ein Sanierungsfall ist die Wiesenstraße in Quakenbrück. 2019 will die Stadt die Straße sanieren. Foto: Christian Geers

Quakenbrück. Die Sanierung der Straßen im „Rote-Tinte-Viertel“ in Quakenbrück geht dem Ende entgegen. In diesem Jahr will die Stadt Quakenbrück die Wiesenstraße in Schuss bringen.