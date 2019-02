Bei dem Erinnerungsfoto auf der Kegelbahn darf natürlich auch Wirtin Edith nicht fehlen. Wer weiß, ob es den Kegelklub „Die wilde 13“ ohne Eröffnung der Gaststätte „Blanke Kelle“ überhaupt so gegeben hätte. Foto: Anita Lennartz

Badbergen. 1979 machte sich eine unternehmungslustige Gruppe Jugendlicher auf nach Paris. Nach der Rückkehr in Groß Mimmelage war klar: Die Chemie stimmt – wir machen öfter was zusammen. So entstand der Kegelklub „Die wilde 13“, der in diesen Tagen sein 40-jähriges Bestehen feiert.