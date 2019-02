Ein Gemeinschaftswerk ist der Bau dieses schmucken Fachwerkgiebels, den die Anlieger der Straße Wolthausen vor einigen Tagen aufgestellt haben. Foto: Miriam Heidemann

Nortrup. Es wird gezimmert, gebastelt, geschmückt – ein Jubiläum steht an. Wer durch die Gemeinde Nortrup fährt, wird an vielen Stellen auf die 850-Jahr-Feier aufmerksam gemacht. Nun auch an der Menslager Straße, wo Anwohner einen Fachwerkgiebel aufstellten.