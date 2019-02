Nortrup. Im Buchenweg in Nortrup haben Schmierfinken wieder eine unschöne Visitenkarte hinterlassen. Pech für die Täter: Sie seien beobachtet worden, teilt Bürgermeister Karl-Heinz Budke mit. Er gibt den Tätern die Chance, sich bis zum 1. März 2019 zu stellen, um einer Strafanzeige zu entgehen.

Bürgermeister Karl-Heinz Budke ist verärgert. In der Nacht zum vergangenen Samstag haben Schmierfinken in im Buchenweg in der Nähe des Reitbachs ihr Unwesen getrieben. Dort hat der Heimatverein Nortrup eine Bank und eine Infotafel aufgestellt. Auf dieser wird die heimische Tierwelt erläutert, doch irgendwer meinte, die Fläche mit den Texten und Fotos mit einer Zahl in schwarzer Farben "verzieren" zu müssen. Auch auf der Rückseite hinterließen die Schmierfinken Spuren.

Bürgermeister stellt Ultimatum

"Der Heimatverein hat mit viel Ehrenamt und auch Kosten Bänke und Infoschilder in Nortrup aufgestellt", sagt Budke. Er kündigt an, dass weder Gemeinde noch Heimatverein dieses Schmierereien "so einfach hinnehmen werden". Nach seinen Worten sind die Täter während ihrer Farbaktion in der Nacht von Freitag, 21. Februar 2019, auf Samstag, 22. Februar 2019, beobachtet worden. "Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich bis Freitag, 1. März, bei der Gemeinde Nortrup zu melden", formuliert er ein Ultimatum. Ansonsten werde der Heimatverein als Eigentümer von Bank und Infotafel bei der Polizei Strafanzeige erstatten.

In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder Farbattacken auf öffentliche Gebäude gegeben, zuletzt im Mai 2018 auf das Buswartehäuschen auf dem Parkplatz an der Farwickstraße. Auch damals waren die Täter bei ihren Schmierereien beobachtet worden. Zeugenhinweise halfen der Polizei weiter, einer der beiden Jugendlichen gestand später die Tat.