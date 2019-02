Quakenbrück. Horst Baier, Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück und unabhängiger Kandidat für die Landratswahl am 26. Mai, kann sich des Rückhaltes der Artland-SPD sicher sein. „Eins gleich vorweg: Du hast die volle Unterstützung des SPD-Samtgemeindeverbandes Artland, das kann ich dir verraten“, sagte dessen Vorsitzender Karl-Heinz Budke bei der Vorstellung des Landratskandidaten. Die Unterschriften aller vier SPD-Ortsvereine wurden Horst Baier nach Vorstellung und Diskussion seines Programms beinahe feierlich übergeben.

„Danke für die Lorbeeren“, nahm Horst Baier den Vertrauensvorschuss sichtlich erfreut entgegen. Vor der Darstellung seiner Ideen warf er einen Blick zurück. 2012 habe er versucht, ein „buntes Bündnis“ von SPD, Grünen, Unabhängigen und unzufriedenen CDUlern zu schmieden. Vom Wahlergebnis sei er dann selbst überrascht gewesen: „Es hat funktioniert.“ Die Politik dieser sieben Jahre mit dem Fokus auf Kita- und Schulförderung, Gründung einer kommunalen Energie-GmbH sowie Wohnungsbaugesellschaft und anderen Schwerpunkten sei angekommen.



„Wir müssen mehr von den Gemeinden her denken.“ Horst Baier, Landratskandidat





Er habe gezögert, die Aufgabe, die er liebe, aufzugeben, aber die Signale zur Unterstützung – im Verlauf auch die der SPD-Kreistagsfraktion – hätten ihn motiviert. Bei einem Wahlerfolg wolle er die Linie, dass der Landkreis immer zuerst auf sich schaue, ändern: „Wir müssen mehr von den Gemeinden her denken.“ Die Auflösung der Schulbaukasse oder Reduzierung der Kita-Förderung wegen angeblicher Geburten-Rückgänge habe man „den Gemeinden gut verkauft“. Der Kreis habe sich gründlich entschuldet, 50 Millionen Rücklagen aufgebaut und nur geringe Anteile dieses Geldsegens 2017 und 2018 „gnädig“ weitergegeben.

Kritik an Landrat Michael Lübbersmann

Landrat Lübbersmann setze seinen Kopf oft durch, ohne mit den Kommunen zu kommunizieren, rügte Baier. Negative Beispiele seien der ungeschickte Umgang mit FFH-Gebieten oder der überbordende Bau von Windparks. Er kündigte einen Schulentwicklungsplan mit ausgewogenen Strukturen an: „Da schwelen Konflikte.“ Wohnen als Grundrecht liege ihm ebenso am Herzen wie Umwelt- und Naturschutz mit Kompensationsflächen, Moor-Renaturierung und Klimaschutz: „Wir brauchen, vernetzte Refugien.“

Kompetenz der Gemeinden nutzen

Massive Landkreis-Zuschüsse für den überdimensionierten „Subventionsflughafen“ FMO würde er lieber in attraktive Nahverkehrsangebote, Verbund-Verkehrssysteme Schülerverkehr im ländlichen Raum und Arbeitsplätze stecken, beantwortete er einen Einwand und forderte eine „Solidaritätskomponente“ in Bereichen wie Straßenbau, Einzelhandel, Breitband, Krankenhäuser und ärztliche Versorgung. Die Kompetenz der Gemeinden wolle er nutzen: „Die Arbeit muss da erledigt werden, wo sie gut gemacht wird.“ Das habe man im Artland – zum Beispiel in der Wirtschaftsförderung – bewiesen, so der Kandidat.

Er hoffe, dass im Wahlkampf und Podiumsdiskussionen eine Wechselstimmung zu erzeugen sei, sagte Baier. Gute Lösungen seien stets ein Gemeinschaftswerk: „Die Verwaltung macht Vorschläge, die Politik entscheidet.“