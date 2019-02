Quakenbrück. Die Quakenbrücker Linkenpolitikerin Adolina Gordon muss sich ab dem 27. Mai vor dem Amtsgericht Bersenbrück wegen des Verdachts der Wahlmanipulation verantworten. Wie das Amtsgericht am Freitag mitteilte, habe der Vorsitzende Richter die Anklage der Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen die 67-Jährige zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet.

Adolina Gordon wird vorgeworfen, die Briefwahlergebnisse sowohl bei der Kommunalwahl im September 2016 als auch bei der Wiederholung der Briefwahl im Marz 2017 manipuliert zu haben. Sie habe ihre Stellung als Vorarbeiterin in einem Betrieb dazu genutzt, wahlberechtigte Mitarbeiter in ihrer Wahlentscheidung in unzulässiger Weise zu beeinflussen, teilte das Amtsgericht Bersenbrück mit.



In einigen Fällen soll die Lokalpolitikerin, die für die Linken im Quakenbrücker Stadtrat und im Artländer Samtgemeinderat sitzt, sogar selbst die Kreuze auf den Wahlscheinen der Mitarbeiter gemacht haben.

Adolina Gordon wollte zu den Vorwürfen gegenüber unserer Redaktion keine Stellung nehmen. Sie teilte jedoch mit, dass sie ihre Mandate für Stadt- und Samtgemeinderat weiterhin ausüben wolle.

Gordon ist mittlerweile das fünfte Linken-Ratsmitglied, das sich wegen des Verdachts des Wahlbetruges vor Gericht verantworten müssen. Der Fraktionschef Andreas Maurer, das Stadtratsmitglied Tourgkai Ismail und das ehemalige Ratsmitglied Ahmed Nouri, der seinen Sitz bei der Wiederholungswahl verloren hatte, warten auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, nachdem sie Revision gegen das Urteil des Osnabrücker Landgerichtes beantragt hatten.

Rechtskräftig verurteilt sind hingegen bereits Bairam Chasim und ein mitangeklagtes Familienmitglied eines Linken-Politikers. Beide hatten ebenfalls zunächst Rechtsmittel gegen das Landgerichtsurteil eingelegt, ihren Antrag auf Revision mittlerweile zurückgezogen. Chasim verlor daraufhin sein Stadtratsmandat.

Als Wahlfälscherin ebenfalls rechtskräftig verurteilt, ist die FDP-Politikerin Galina Krieger, die das Urteil des Berufungsverfahren vor dem Osnabrücker Landgericht akzeptiert hat.

