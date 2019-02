Quakenbrück. Das mobile Surfen sollte in Quakenbrück und Umgebung bald wieder möglich sein und zum Teil sogar schon wieder funktionieren.

Wie der Mobilfunkkonzern Teléfonica, zu dem unter anderem O2, Blau, Base und Fonic gehören, mitteilt, würden derzeit in Quakenbrück Modernisierungsmaßnahmen im Mobilfunknetz durchgeführt, unter anderem vereinzelt Mobilfunkanlagen ausgetauscht. "Dadurch bedingt kommt es aktuell leider temporär auch zu größeren Beeinträchtigungen in der Mobilfunkversorgung in Quakenbrück, die wir ausdrücklich bedauern", sagte ein Sprecher des Konzern auf Anfrage.

Nach vorliegenden Informationen sollten die Arbeiten bis zum Wochenende abgeschlossen sein. In Quakenbrück war am Freitagmorgen bereits wieder mobiles Surfen möglich.

Weiterlesen: Mobil surfen im Altkreis Bersenbrück derzeit zum Teil nicht möglich