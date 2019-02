Quakenbrück. Ihr Lkw-Lenkungskonzept wird die Stadt Quakenbrück nur mit Gebotsschildern durchsetzen können. Verbotsschilder in der Innenstadt darf sie nicht aufstellen, weil weder Unfallzahlen noch Lärmbelästigung eine Handhabe bieten.

„Mit Verboten können wir nicht arbeiten“, sagte Rüdiger Möllmann in der jüngsten Sitzung des städtischen Sozialausschusses und sorgte damit vermutlich für Ernüchterung bei den Fraktionen. Der Mitarbeiter im Fachbereich Ordnung der Samtgemeinde Artland hatte zuvor in einem Sachstandsbericht erläutert, warum auf innerstädtischen Straßen kein Lkw-Verbot angeordnet werden kann.

Untersuchung: Keine besondere Gefährenlage vorhanden

Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung (StVo) gibt demnach den Rahmen vor, in dem sich die Straßenverkehrsbehörde bewegen kann. Das Gesetz besagt, dass sie „aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs“ die Benutzung bestimmter Straßen oder Streckenabschnitte beschränken kann. Allerdings auch nur dort, wo es aufgrund besonderer Umstände „zwingend geboten ist“. Im Klartext: Dort, wo eine besondere Gefahrenlage gegeben ist, darf mit Verboten oder Beschränkungen in den fließenden Verkehr eingegriffen werden. Doch die gebe es in Quakenbrück nicht, erklärte Möllmann. Eine Auswertung habe ergeben, dass es keine Auffälligkeiten im Unfallgeschehen und im Verkehrsaufkommen gebe. Auch die Lärmbelästigung taugt nicht als Argument. Dem Gutachten eines Planungsbüros zufolge werden in Quakenbrück die Richtwerte für den Verkehrslärm nicht überschritten. Soll heißen: Die Schallbelastung ist für die Anwohner zumutbar.





Trotzdem will die Stadt Quakenbrück Einfluss auf den Lkw-Verkehr nehmen und diesen nur auf bestimmten Routen durchs Stadtgebiet lenken. Dazu soll nach den Worten von Rüdiger Möllmann mit Gebotsschildern gearbeitet werden, damit die innerstädtischen Straßen keinen Quell- und Zielverkehr der Gewerbegebiete aufnehmen müssen. Mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sei vereinbart worden, dass die wegweisende Beschilderung zu den Gewerbegebieten an der Bundesstraße sowie an der Wohldstraße und der Dinklager Straße übersichtlicher gestaltet wird. Das solle im August 2019 erfolgen. Darüber hinaus plant die Stadt, an vier Stellen gelbe Hinweisschilder aufzustellen, die Lkw-Fahrern den Weg in die Gewerbegebiete weisen.

„Ich habe Zweifel, dass ein freundliches Hinweisschild hilft.“ Eckhard Schiffer, Grünen-Ratsherr





Wenn alle Schilder aufgestellt und die Wegweiser umgestaltet wurden, soll nach einem Jahr bewertet werden, ob diese Maßnahmen erfolgreich sind und wirken. Dazu sind Messungen geplant, die Zahl und Art der Fahrzeuge dokumentieren. Grundlage für einen Vergleich der Ergebnisse könnte die Messung aus dem Jahr 2016 sein, die in das Verkehrsentwicklungskonzept eingeflossen ist.

Zur Sache Lkw-Lenkungsverbot Das im Juni 2017 einstimmig im Quakenbrücker Stadtrat verabschiedete Verkehrsentwicklungskonzept besteht auch aus einem Maßnahmenplan, den die Verwaltung nach und nach umsetzt. Vorgesehen ist ein Lenkungskonzept für Lkw-Verkehr. Es besagt, dass innerstädtische Straßen keinen Quell- und Zielverkehr der Gewerbegebiete aufnehmen müssen. Soll heißen: Lastwagen, die die Gewerbegebiete der Stadt ansteuern, sollen soweit möglich über Bundesstraße 68 und Landesstraßen fahren, dann über Niedersachsenstraße, Hindenburgstraße, Friedrichstraße, Minister-Karl-Möller-Straße. Anlieferverkehr ist weiterhin im Stadtgebiet möglich. Das Lkw-Lenkungskonzept gilt in erster Linie für den Durchgangsverkehr.





„Ich habe Zweifel, dass ein freundliches Hinweisschild hilft“, kommentierte Eckhard Schiffer den Vorschlag. Es sei überhaupt zweifelhaft, ob sich mit Geboten der gewünschte Effekt erzielen lasse. Lkw-Fahrer richteten sich seiner Erfahrung nach „stur nach dem Navi“, das – so sein Test – noch nicht einmal etwas mit den Bezeichnungen Gewerbegebiet Süd und Neustadt anfangen könne. Der Grünen-Ratsherr sprach sich dafür aus, auch andere „handfeste Messungen“ als die zu Lärm und Unfallzahlen zugrunde zu legen. Er verwies auf eine Erhebung des Allgemeinen Fahrradclubs Deutschland (ADFC) zur Verkehrssicherheit in Quakenbrück. Die Befragung von Radfahrern habe vor zwei Jahren ergeben, dass es um die Sicherheit schlecht bestellt sei. „Wir sollten darüber nachdenken, ein Durchfahrtverbot für Lkw anzuordnen und einen juristischen Konflikt in Kauf zu nehmen“, forderte Schiffer.

Firmen sollten korrekte Anfahrtswege kommunizieren

„Untersuchungen zu Unfallzahlen und Lärmbelästigung sind handfeste Erhebungen, Befragungen wie die des ADFC sind es nicht, sondern Meinungsumfragen“, widersprach Thomas Fisse. Der SPD-Ratsherr hielt es für wichtig, dass die Stadt aktuelle Daten wie die Bezeichnungen der Gewerbegebiete weitergebe, damit Navis darauf zugreifen könnten. Dagmar Schönfeld (CDU) sah auch die Quakenbrücker Firmen in der Pflicht, Zulieferer auf den korrekten Anfahrtsweg hinzuweisen.

Eine Entscheidung musste der Ausschuss nicht treffen. Allerdings kündigte Eckhard Schiffer für die Grünen-Fraktion einen eigenen Antrag an. „Die vorgestellte Lösung lehnen wir ab.“