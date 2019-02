Quakenbrück. Am Montag berät der Bauausschuss der Stadt Quakenbrück erneut über das Bauprojekt „Ginsterpark“ der Kreissparkasse Bersenbrück. Die Grünen lehnen den vorgelegten Entwurf für die 16 Wohnungen in vier Gebäuden ab. Sie bringen eine Alternative ins Spiel.

Die Grünen-Fraktion im Quakenbrücker Stadtrat bleibt dabei: Der von der Kreissparkasse Bersenbrück vorgelegte Entwurf für den Bau von vier zweigeschossigen Gebäuden mit insgesamt 16 Wohnungen auf einer rund 5600 Quadratmeter großen Freifläche im Stadtteil Hengelage entspricht nicht ihren Vorstellungen. Die Planung für die Grünfläche, die von den Häuserzeilen der Rosenstraße, der Nelkenstraße und der Straße An der Eckwisch umschlossen ist, werde „weder den städtebaulichen Anforderungen noch den Belangen der dort seit Jahrzehnten lebenden Anwohnern gerecht“, schreibt Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Henemann in einer Pressemitteilung.



Warum die Grünen den Entwurf ablehnen

Die Begründung für ihre Kritik liefert die Fraktion gleich mit. So seien die geplanten Wohn- und Nebengebäude ohne Bezug zur vorhandenen städtebaulichen Struktur auf der gesamten Fläche verteilt worden und rückten an etlichen Stellen viel zu dicht an die Gärten der vorhandenen eingeschossigen Einfamilienhausbebauung heran. Dadurch würden die eigentlichen Ruhezonen, – die rückwärtigen Gärten – erheblich dauerhaft negativ beeinflusst. Es fehle eine ausreichende Abstandszone (Grün- und Gartenfläche) zu den vorhandenen Gärten. Außerdem führe die weitläufige Verteilung der Gebäude, Stellplätze und Carports zu einem hohen Anteil an Erschließungs- und Verkehrsflächen mit höheren Belastungen durch Kraftfahrzeuge für die Anwohner, heißt es in der Mitteilung. „Durch die zwei Vollgeschosse der geplanten Gebäude entstehen in diesem Bereich unproportional große Baukubaturen, die durch die Nähe zu den Grundstücksgrenzen die Privatsphäre der Anwohner verschlechtert“, so Henemann.





Die Grünen-Fraktion belässt es aber nicht bei ihrer Kritik, sondern will nach eigenen Worten in der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen am Montag einen eigenen Vorschlag für eine Bebauung vorlegen. Dieser solle sowohl den berechtigten Belangen der Anwohner Rechnung tragen als auch eine Geschosswohnbebauung ermöglichen.

Fraktion legt Alternativkonzept vor

Vorgesehen ist demnach ein zentrales Baufeld in Anlehnung an die bestehende städtebauliche Struktur mit einer rundherum verbleibenden Freifläche von etwa 14 Metern Tiefe zu den angrenzenden Grundstücken. Die Freifläche könne als Grün- oder Gartenfläche genutzt werden und schließe als Ruhezone der Neubaubebauung an die Ruhezonen der vorhandenen Gebäude an. Erschlossen werden sollten die neuen Gebäude über einen innenliegenden Wohnhof. Die Carports, Pkw-Stellplätze, Fahrradabstellflächen und Mülltonnenbereiche sollten zentral zwischen dem Ginsterweg und dem neuen Gebäudequartier geplant werden. Hierdurch würden die Belastungen der Anwohner durch den Kraftfahrzeugverkehr deutlich verringert. Um einen harmonischen Übergang von dem geplanten Geschosswohnungsbau zu den vorhandenen Nachbargebäuden und Gärten zu schaffen, so die Grünen, sollte das Obergeschoss auf der Gartenseite in terrassierter Form geplant werden.





„Eine solche Planung würde städtebauliche Kriterien mit berücksichtigen und wäre sozial verträglicher.“ Andreas Henemann, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen





Die Forderung der Grünen: Der Bebauungsplan für das ursprünglich für Einfamilienhäuser vorgesehene Baugebiet müsse nicht nur im Hinblick auf einen möglichen Geschosswohnungsbau geändert werden, es müsse ein zentrales Baufeld festgelegt werden mit ringsherum liegenden, nicht überbaubaren Freiflächen zu den Nachbargrundstücken. Henemann: „Eine solche Planung würde städtebauliche Kriterien mit berücksichtigen und wäre sozial verträglicher.“











SPD-Fraktion lobt Entwurf

In der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen am kommenden Montag steht das Bauprojekt wieder auf der Tagesordnung. Die Stadt muss den geltenden Bebauungsplan Hengelage ändern, weil die Grünfläche teilweise noch als öffentliche Straßenverkehrs- und Parkfläche ausgewiesen ist. Den Beschluss, das Verfahren zu starten, könnte der Rat in seiner März-Sitzung fassen. Anwohner hatten bei der Vorstellung des Vorhabens im Januar Kritik geübt, Bedenken kamen von der FDP. Die SPD lobte den Entwurf, die CDU sah noch Beratungsbedarf.