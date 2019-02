Badbergen. Jahrelang nutzten die katholischen und evangelischen Einwohner in Badbergen gemeinsam eine Kirche. Doch dann kam es vor mehr als 150 Jahren zur Trennung.

Diese Trennung ist der Grund, warum die Kirche St. Marien nun 150 Jahre Kirchweihe feiert. Denn am 13. Juli 1869 weihte der Osnabrücker Bischof Johann Heinrich Beckmann die Kirche.





Während die neugotische Kirche mit ihren 150 Jahren noch relativ jung ist, ist es die katholische Gemeinde hingegen nicht. Sie ist so alt wie die Christen in Badbergen und beide Konfessionen entspringen der gleichen Wurzel, sagt Archivpfleger Herbert Schuckmann.

Die erste Kirche wurde etwa im zehnten Jahrhundert errichtet – in Holzbauweise, erzählt Schuckmann. Diese Stabholzkirche ist zwar nicht mehr erhalten, allerdings konnte durch Bodenproben nachgewiesen werden, dass sie unter den Achteckturm der St.-Georg-Kirche stand.

Turm über dem Altarraum

Ihr Nachfolger war eben jene Kirche St. Georg mit dem markanten, ungewöhnlichen Turm. Allerdings stand der Turm früher über dem Altarraum und somit war es eine Chorturmkirche. Erbaut wurde die impostante Kirche einst als Stiftskirche, berichtet der Archivpfleger. Später wurde das Kanonikerstift nach Quakenbrück verlegt und die St. Sylvester übernahm diese Funktion.

Die Reformation machte schließlich auch vor Badbergen nicht halt. Zahlreiche Einwohner wechselten die Konfession. Nachdem der Dreißigjährige Krieg mit dem Westfälischen Frieden endete, waren 1648 etwa 4000 Einwohner evangelisch und 50 bis 80 katholisch. Badbergen wurde daraufhin 1651 für doppelpfarrig erklärt und ein Simultanverhältnis eingerichtet. Das bedeutete, dass beide Gemeinden in der Kirche ihre Gottesdienste feierten und sie gemeinsam nutzten, das Gebäude sowie den Friedhof außerdem zusammen verwalteten, erklärt Schuckmann.

Gemeinsamer Taufstein

Das führte auch zu ungewöhnlichen Lösungen. So gab es einen gemeinsamen Taufstein. Der erhielt einen Einsatz aus Kupfer, der verzinkt war. In der Mitte war eine Trennwand. Darüber lag ein Deckel mit zwei Klappen. Die eine Seite gehörte den Katholiken, die andere den Evangelischen.

"Das ist relativ gut gegangen", sagt Schuckmann. Aber natürlich habe es auch Streitereien gegeben. So sei es damals üblich gewesen, dass die Bauern den Pfarrern eine Abgabe in Form von Naturalien zahlten. Die Evangelischen, die in der Mehrzahl waren, empfanden es immer als etwas ungerecht, dass sie für beide aufkommen mussten, erzählt der Archivpfleger. Letztlich seien es aber Glaubensfragen gewesen, die dazu führten, dass 1866 das Simultaneum aufgehoben wurde.

Eine neue Kirche

Das bedeutete, dass die Katholiken eine neue Kirche brauchten und deshalb wurde schließlich die Kirche St. Marien errichtet, zu der bis heute auch ein Pfarrhaus gehört. Damals war es sogar ein Pfarrhof und der Pfarrer hatte zwei Kühe, ein Pferd sowie eine Kutsche. Geplant wurde die Kirche von Dombaumeister und Architekt Johann Bernhard Hensen im neogotischen Stil.

Weil die meisten Bauern in Badbergen evangelisch geworden waren und sie diejenigen waren, die das Geld hatten, wurde eine Hauskollekte für das gesamte Bistum angeordnet, erzählt Schuckmann. Die Badberger hätten deshalb "in Holzschuhen" von Bad Iburg bis Lingen sammeln können, damit sie überhaupt die Kirche errichten konnten.





Für die Fenster fehlte zunächst allerdings das Geld. "Es wurde deshalb einfach erst Glas eingesetzt und Gardinen davor gehängt", erzählt Schuckmann. Später wurden dann bunte Teppichbildgläser eingesetzt. In dem Fenster direkt hinter dem Altar werden Szenen aus der Geburt Jesu dargestellt, zum einen die Verkündigung und zum anderen die Geburt selbst.

Die Orgel war anfangs noch über der Sakristei seitlich am Altar, berichtet der Archivpfleger. Mittlerweile ist davon jedoch nichts mehr zu sehen. Die Orgel ist nun über dem Eingangsbereich und wird sicherlich erklingen, wenn am 13. Juli 150 Jahre Kirchweihe mit St. Marien in einem Festgottesdienst mit Bischof Franz-Josef Bode gefeiert wird. Zum Jubiläum haben die Badberger ein umfangreiches Jahresprogramm organisiert, in dem auch auf die bewegte Geschichte der Christen in der Gemeinde eingegangen wird.