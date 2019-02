Quakenbrück. Die Stadt Quakenbrück bekommt aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr eine weitere Ampel. Aufgestellt wird sie auf der Menslager Straße.

Der Beschluss des Stadtrates steht, auch die Finanzierung, nur die Ampel eben noch nicht. Doch die Verwaltung arbeitet daran, die Voraussetzungen für die beschlossene Verkehrsampel auf der Menslager Straße (Landesstraße 60) im Stadtteil Neustadt zu schaffen. Nach Auskunft des des Bau- und des Ordnungsamtes werde die Ampel an der bereits vorhandenen Überquerungshilfe zwischen Tankstelle und Einmündung Klaushagenweg errichtet. Wann die von Anwohnern lang ersehnte Ampel in Betrieb genommen werden kann, sei noch unklar, heißt es aus dem Rathaus.

Wie Rüdiger Möllmann, Mitarbeiter im Fachbereich Ordnung und Beteiligungen der Samtgemeinde Artland, in einer Sitzung des Sozialausschusses am Mittwochabend berichtete, sei das Land Niedersachsen als Straßenbaulastträger zu beteiligen und eine entsprechende Vereinbarung zu schließen.

Kosten liegen bei 65.000 Euro

Einstimmig hatte der Stadtrat in seiner Dezember-Sitzung entschieden, die Kosten für die Installation der Ampel in Höhe von 65 000 Euro zu übernehmen und auch für die jährliche Unterhaltung in Höhe von 1000 Euro aufzukommen. Die Rede ist von einer sogenannten Dunkel- oder Schlafampel, die nur aktiv wird, wenn sie gedrückt wird, wenn also Fußgänger die Straße überqueren wollen.

Eine Verkehrsschau, an der die Samtgemeinde Artland als Untere Verkehrsbehörde, Polizei und Land teilgenommen hatten, hatte den Antrag der Stadt, die Querungshilfe mit einem Zebrastreifen auszustatten, abgelehnt. Der Grund: Die in den Richtlinien für Zebrastreifen geforderten Zahlen für Fahrzeuge und Fußgänger wurden nicht erreicht. Anders sah es jedoch bei einer Ampel aus: Diese kann mit dem Einverständnis des Landes aufgestellt werden, wenn die Gemeinde selbst die Kosten übernimmt.