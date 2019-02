Nortrup. Die Samtgemeinde Artland sucht für ihre Außenstelle Nortrup einen neuen stellvertretenden Verwaltungsleiter. Der bisherige Amtsinhaber Matthias Grüß wechselt nach Quakenbrück.

Matthias Grüß, seit Anfang 2014 Leiter der Außenstelle der Samtgemeinde Artland im Rathaus Nortrup und Verwaltungsvertreter des Nortruper Bürgermeisters, wird auf Dauer in die Artländer Samtgemeindeverwaltung wechseln. „Er wird augenblicklich schon mit etwa 50 Prozent seiner Arbeitszeit unterstützend in Quakenbrück eingesetzt, um akute Personalausfälle zu kompensieren“, teilte Franz-Georg Gramann, Sprecher der Samtgemeinde, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Matthias Grüß solle zukünftig mit vollem Stundenumfang im Rathaus in Quakenbrück eingesetzt werden.



Samtgemeinde will Stelle schnellstmöglich besetzen

Damit die Arbeit im Nortruper Rathaus mit ihren „vielfältigen und umfangreichen Arbeiten“ ordnungsgemäß erfüllt werden könne, sei „eine schnellstmögliche Nachbesetzung der augenblicklich nur teilzeitbesetzten und zukünftig vakant werdenden Position notwendig“. Die Samtgemeinde Artland hat die Stelle inzwischen öffentlich ausgeschrieben, am vergangenen Samstag erschien im „Bersenbrücker Kreisblatt“ eine Stellenanzeige.







Im Aufgaben- und Anforderungsprofil heißt es: „Der Aufgabenbereich umfasst alle Leitungsaufgaben einer Gemeindeverwaltung, die Rats- und Gremienarbeit sowie die Vertretung des Bürgermeisters“. Außerdem wirbt die Samtgemeinde mit ihrer „familienbewussten Personalpolitik“ und der „guten Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben bzw. Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf“.