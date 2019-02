Badbergen. Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des Schützenbundes Lechterke-Grothe.

Rückblick: Präsident Dieter Jerrentrup teilte mit, dass die Veranstaltungen des vergangenen Jahres überwiegend gut besucht gewesen seien. Er erinnerte an die Teilnahme an den Schützenfesten benachbarter Vereine und an das Winterfest. Kassierer Erwin Weßling berichtete über eine sehr zufriedenstellende Kassenlage. Der Bericht des leitenden Schießwart Hartmut Strätker hob hervor, dass die Jugend hervorragende Ergebnisse bei den Wettbewerben erzielt habe. Sehr gut verlaufen seien auch die Beteiligungen des Schützenbundes an den Pokalschießen befreundeter Vereine, bei denen eine stattliche Anzahl Pokale gewonnen werden konnte. Im Anschluss ehrte er einige besonders erfolgreiche Schützinnen und Schützen mit Urkunden und Anstecknadeln.



Wahlen: Bei den turnusmäßig stattfindenden Vorstandswahlen bestätigten die Mitglieder 1. Schießwart Hartmut Strätker, Jugendschießwart Maik Hamann, Hallenwartin Elsbeth Strätker, Kinderbetreuer Dieter Vollmer, Getränkewart Walter Wischmeyer, Fahnenbegleiter Volker Hildebrand und Schriftführer Helmut Jerrentrup in ihren Ämtern. 1. Kassierer Erwin Weßling schied nach 25-jähriger Tätigkeit im Vorstand des Schützenbundes Lechterke-Grothe aus. Für seine Verdienste zeichnete ihn der Verein mit einem Orden aus. Zu seinem Nachfolger wurde Frank Marschall. Stellvertretender Kassierer ist Michael Osing, als weitere Kinderbetreuerin wurde Imke Thumann gewählt.

Ausblick: Im folgenden Verlauf der Versammlung erläuterte der Präsident dann die nächsten Termine, bevor er zum Schluss feststellte, dass man sehr zufrieden sein könne über den Ablauf des vergangenen Jahres. Besonders erfreut zeigte sich Dieter Jerrentrup wieder über die Mitarbeit der jüngeren Vereinsmitglieder im Vorstand. Das sei nach seiner Meinung nicht selbstverständlich, wenn man einmal über die Gemeindegrenzen hinausblicke.