Quakenbrück. Mehr als eine halbe Tonne Kupferschrott wollten unbekannte Täter in Quakenbrück stehlen. Dazu kam es aber nicht, der Sicherheitsdienst verscheuchte sie. Das war aber nicht der einzige Tatort.

Am späten Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher in der Stadt Quakenbrück unterwegs. Die Tatorte lagen nach Angaben der Polizei an der Badberger Straße und an der Artlandstraße.

Zwischen 18 und 22 Uhr machten sich unbekannte Täter auf dem Gelände eines Schrotthandels an der Artlandstraße zu schaffen. Dort hatten sie etwa 600 Kilogramm Kupferschrott zum Abtransport bereitgelegt. Weiter kamen sie aber nicht, die Täter wurden durch den Sicherheitsdienst gestört.

Weitere drei Einbrüche

In der Badberger Straße ereigneten sich gleich drei Einbrüche. In der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher in einen Kfz-Betrieb, einen Grillimbiss und in eine Autowaschanlage eingestiegen. Dort brachen sie Schränke und Kassen auf und erbeuteten Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690, entgegen.