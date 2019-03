Quakenbrück. Vier Quakenbrücker wollen die Musikszene erobern. Mit ihren Rapsongs hat die Kylor-Gang bereits erste Erfolge bei Youtube und Spotify erzielt.

„Ahu“ schallt es über den Quakenbrücker Marktplatz, im Hintergrund das Rathaus. "Ahu" ertönt es auch vor dem Bahnhof. "Ahu" hämmert es sich in den Kopf der Zuhörer und schon ist der Ohrwurm da. Mit dem Video zu diesem Song haben vier junge Männer aus Quakenbrück einen lokalen Hit gelandet. Mehr als 20.000 Klicks hat ihr Video auf Youtube schon bekommen. Tendenz steigend.

Sie nennen sich die Kylor-Gang. In weiten Hoodies, mit Caps auf dem Kopf posieren sie vor teuren Autos und rappen nicht immer ganz jugendfrei und politisch korrekt. Die Kylor, das sind aus LBKing (19), Koci (19), Bobby Hood (20) und Miccel (22) oder Luca Bekermann, Deniz Koc, Daniel Borkhoff und Michael Adler. Beim Trinkspiel BierPong entstand einst der Name. Die Statur eines Freundes erinnerte die Gruppe an einen Keiler. Die Buchstaben ein wenig ins Englische gesetzt – et voilà: die Kylor-Gang war geboren.

Und wo machen die Jungs ihre Musik: natürlich im „Kylor-Büro". So nennen sie das Studio im Wohnhaus von Luca. In einem großen Raum mit Küche, Sofas und Tisch sitzen die Freunde zusammen oder besprechen Ideen für neue Songs. Auf einem Tisch steht eine goldene Keilerstatur. Eine Bekannte brachte diese extra aus Russland für die Kylor-Gang mit. Nun posieren sie mit dem goldenen Keiler auf Fotos oder in Videos.









Nebenan liegt das Tonstudio. Wenn man vor dem Computer sitzt, kann man durch eine kleine Scheibe in den Aufnahmeraum sehen. Die Wände sind gedämmt und im Aufnahmeraum hängt eine Lichterkette. Es ist gemütlich. Dort steht eines von 500 limitierten Rhodium Edition Mikrofone des Neumann U 87 Ai Mikrofons. Ein Sammlerstück und zugleich das meistverwendete Studiomikrofon weltweit. Die Grundlage für gute Musik wäre somit da. Das war nicht immer so, erzählen Luca und Deniz:

„So mit 13, 14 haben wir uns ein Mikrofon im Supermarkt gekauft. Das war schlechter als ein SingStar-Mikro. Der Ton war so schlecht, wir haben dann irgendwie versucht eine Socke darein zu stecken damit es sich besser anhört.“





Im Gespräch wirken die Musiker entspannt und erzählen gerne über das Leben in der Rapszene. „Als ich angefangen habe zu rappen, habe ich auch noch auf Englisch gerappt“ sagt Luca. „Die anderen haben mich dann dazu gebracht es lieber mit deutsch zu versuchen“. Einen typischen amerikanischen Hip-Hop Stil möchte die Kylor-Gang trotzdem in ihre Musik einfließen lassen. Vorbilder für ihre eigene Musik sind die amerikanischen Rapper Tyga und The Notorious B.I.G. und die Deutschrapper Ufo361 und Kool Savas.

Luca kümmert sich im Studio um die Beats, also das Grundgerüst, für die Songs. „Dann wird ein Thema besprochen und jeder legt in seinem Stil los. Wenn jemand Hilfe braucht, helfen wir uns natürlich gegenseitig“ erklären LBKing und Bobby. „Wir fangen mit der Hook, dem Refrain, an und arbeiten uns dann vor“. Meistens arbeiten zwei der vier Künstler zusammen an einem Lied.

Das Lied „Ahu“ hat die Kylor-Gang in Quakenbrück und Umgebung bekannter gemacht. Mit „Ahu“, dem Ausruf aus dem Refrain, werden die Musiker sogar ab und zu begrüßt. „Manchmal, wenn wir einkaufen gehen und uns Leute erkennen, dann Ahu'n die uns an,“ sagt Deniz. Mit mehr als 20.000 Aufrufen auf ihrem YouTube-Kanal ist der Song ein lokaler Hit.

Hier geht es zu dem nicht immer ganz politischen korrekten und jugendfreien Video zu "Ahu".



In den sozialen Medien zeigen die Musiker nicht nur ihr Leben sondern verlosen T-Shirts oder Hoodies mit Namen der Gruppe drauf. „Klar ist das gute Promo, aber das soll mal richtige Mode werden und kein Merchandise“ sagt Luca. Was genau daraus wird, kann man auf der Instagram-Seite „Kylor_fashion“ beobachten.





Das neueste Lied der Kylor-Gang performen LBKing und Koci. „Back to the 80's“ heißt es und hatte nach einem Tag bereits 2000 Aufrufe auf YouTube, mittlerweile sind mehr als 43.000. Eines der Highlights ist der DeLorean, aus dem Kultfilm „Zurück in die Zukunft“, den die beiden Jungs extra gemietet hatten. Andere Szenen sind vor dem alten Kynastkomplex oder in der Artland Arena entstanden. Fünf der DragonFlames Cheerleader tanzen im Hintergrund.





„Teilweise haben wir die Videos auch selber gemacht“ sagt Luca. Die Zeiten sind anscheinend vorbei. Das Video zu „Back to the 80's“ wurde von Musikvideoproduzent Edin Dzinic gefilmt. Er selber kommt auch aus Quakenbrück und hatte unter anderem schon Rap-Ikonen wie Kollegah und Eko-Fresh vor der Linse.

Zu Auftritten kommt es meistens spontan, erzählen die Jungs. „Wenn der DJ oder andere uns erkennen, kommt es schon mal vor, dass die dann unsere Lieder spielen oder wir spontan auf die Bühne gehen und ein wenig performen“ sagen Koci und LBKing. Auf die Frage, ob sie denn bereits davon leben könnten, gibt es ein klares „Jein“. „Klar gibt es gutes Taschengeld, aber ohne festes Einkommen geht es dann doch nicht“, sind die Jungs sich einig

Für die Zukunft haben sich die Jungs einiges vorgenommen. Daniel bringt demnächst eine EP, ein Tonträger, der zwischen Single und Album einzuordnen ist, mit fünf Tracks heraus. Ein Video wurde auch schon gedreht. Auf dem Mini-Album gibt es Features mit anderen befreundeten Rappern der lokalen Szene und mit Miccel und LBKing.