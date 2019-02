Quakenbrück. Wer derzeit in Quakenbrück unterwegs mit seinem Smartphone im Internet surfen will, hat ein Problem – zumindest, wenn er Kunde von O2 und weiteren Marken des Mobilfunkkonzerns Teléfonica ist. Denn seit mehr als einer Woche ist das Netz gestört.

"Eine Basisstation in der Nähe funktioniert im Moment nicht einwandfrei." Das ist die einzige Information, die man als Kunde bekommt, wenn man beispielsweise im Internet auf der Störungsseite des Anbieters O2, das zu Telefonica gehört, nach Quakenbrück sucht.

Doch die Störung betrifft offensichtlich nicht nur Quakenbrück, sondern auch die Umgebung. In Badbergen, Gehrde, Alfhausen, Rieste und Fürstenau taucht diese Fehlermeldung auf. Und laut der Störungsseite treten auch in Nortrup und Menslage Probleme auf. Als Fehlermeldung erscheint: "Eine Basisstation in der Nähe meldet Einschränkungen." Die Störung scheint sich aber zumindest auf das mobile Surfen zu beschränken, denn das Telefonieren ist offenbar möglich.

Möglicherweise wird an dem Problem aber gearbeitet, denn für Eggermühlen und Bippen meldet die Seite: "Hier in der Nähe wird gerade an einer unserer Basisstationen gearbeitet."

Eine Anfrage der Redaktion an die Pressestelle von Telefonica zu den Gründen und der Dauer der Störung blieb bislang unbeantwortet. Zu Telefonica gehören neben O2 unter anderem auch Blau, Base und Fonic.