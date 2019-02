Quakenbrück. Nicht einen Tag hat der Quakenbrücker Förderschullehrer Georg Feldhaus in seinem Berufsleben wegen Krankheit gefehlt. Wie er das geschafft hat und was das mit seinem Onkel zu tun hat, hat er nun verraten.

Klar, eine Erkältung hatte auch Georg Feldhaus mal. Natürlich saßen die Nebenhöhlen schon zu. Aber ein Grund zuhause zu bleiben, war das für den 65-Jährigen nie. Er fühlte sich immer so fit, dass er unterrichten konnte. Oft erwischte es ihn auch an Wochenenden oder in den Ferien. "Wenn ich Fieber gehabt hätte oder richtig krank gewesen wäre, dann wäre ich natürlich nicht hingegangen", betont er. Doch er blieb verschont – glücklicherweise.

Denn Feldhaus hatte sich etwas vorgenommen: Vor etwa 30 Jahren war er bei einer Familienfeier. Damals erzählte sein Onkel aus München, dass er in seinem ganzen Berufsleben nie krank gefehlt habe. "Das hat mich beeindruckt", sagt Feldhaus und es brachte ihn zum Nachdenken, denn bis zu dem Zeitpunkt war auch er noch nie krank gewesen. Also setzte er sich in den Kopf: "Das will ich auch schaffen."



"Mützentherapie" bei Erkältung

Dabei setzte er vor allem auf Wärme. Deshalb trug er immer warme Unterwäsche sowie warme Kleidung. Und dann fiel ihm vor ein paar Jahren ein, dass in Wilhelm Buschs "Max und Moritz" Onkel Fritze im fünften Streich eine Schlafmütze trägt. Erwischte ihn von da an einmal eine Erkältung oder seine Stirnhöhle saß zu, dann setzte er eine Mütze oder ein Cappy auf – und zweimal sogar nachts. Er schwört auf seine "Mützentherapie" und ist davon überzeugt, dass die Erkältung nur halb so lange dauert wie sonst. Deshalb sagt er:

"Wärme ist das A und O"





Das habe er schon in seiner Kindheit gelernt. Mit neun Geschwistern ist er auf einem Bauernhof in Felde bei Essen (Oldenburg) aufgewachsen. Die Frauen hätten immer baumwollene Unterhosen getragen. Daran habe er sich stets erinnert.

Das Leben auf dem Lande habe möglicherweise auch zu seinem guten Immunsystem geführt, sagt Feldhaus. Man sei immer an der frischen Luft gewesen. Auch als Kind sei er nur selten krank gewesen und wenn doch, dann habe seine Mutter ihm einen Tee oder eine Hühnersuppe ans Bett gebracht. Das Bild habe er noch im Kopf.

Doch auf dem Hof musste man in den Stall, denn die Tiere wollten versorgt werden und haben auf Krankheit keine Rücksicht genommen. So haben es seine Eltern ihm vorgelebt. Ein Bekannter habe zu ihm einmal gesagt: "Man muss immer in Bewegung sein". Das hat sich Feldhaus zu Herzen genommen.

Jeden Morgen ein Ei

Und neben der Bewegung hält er noch an zwei Ritualen fest, die er vom Bauernhof mitgenommen hat: Er isst jeden Morgen ein Ei und trinkt einen Tee mit einem Löffel Honig. Vielleicht ist ja auch das das Geheimrezept?

Sicherlich habe er auch Glück gehabt, dass er so gesund ist, sagt er. Aber krank ist krank, das ist auch für Georg Feldhaus keine Frage. Dennoch ist er ein bisschen stolz, dass er keinen Fehltag aufgrund von Krankheit in der Schule hatte – und weil er noch so fit ist, arbeitet er auch noch ein Jahr weiter an der Hasetalschule in Quakenbrück, obwohl er eigentlich in Rente gehen könnte. Denn er war immer mit Leidenschaft Lehrer und das sei bestimmt auch gut für die Psyche gewesen.