Der Buswendeplatz in Groß Mimmelage soll umgestaltet werden. Foto: Mirko Nordmann/Archiv

Badbergen. Die Gruppe SPD/Grüne im Badberger Gemeinderat pocht darauf, dass die Bürgerversammlung zur Gestaltung des Dorfplatzes in Groß Mimmelage wie vereinbart noch vor der nächsten Ratssitzung am 25. März stattfindet. Ansonsten drohe das Projekt "am Ende hinten runterzufallen", befürchten die Sozialdemokraten.