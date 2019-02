Altkreis Bersenbrück. Rede viel und tue damit viel Gutes. Das ist das Motto von Bettina Götting. Die Vorträge der Kardiologin aus Badbergen über Frauenherzen, die anders schlagen, finden oft mehr als 100 Zuhörer. Ihr Honorar stellt die Medizinerin zu 100 Prozent für soziale Projekte zur Verfügung. Mehr als 8000 Euro sind bereits zusammengekommen.

Die ehemalige Chefärztin am Christlichen Krankenhaus in Quakenbrück ist mit ihren Vorträgen überall in Norddeutschland unterwegs – ob in Großenkneten, ob in Walsrode, ob in Osnabrück. Aber auch direkt vor Ort ist sie im Einsatz – zum Beispiel im Bippener Ortsteil Hartlage-Lulle, wo sie im November gleich die ganze die Schützenhalle füllte und dort vor Landfrauen einen Vortrag hielt. Gern gesehener Gast ist sie überdies bei Sportvereinen und Frauennetzwerken. Dort referiert sie beispielsweise über Prävention bei Herz- und Gefäßerkrankungen. Und darüber, warum denn nun Frauenherzen anders schlagen als die von Männern mit der Folge, dass auch die Krankheitsverläufe anders sind.

Mehr als 40.000 Untersuchungen

Die Frauen erfahren dann unter anderem auch, dass die Ausschläge eines Elektrokardiogramms (EKG) bei Frauen im Krankheitsfall geringer als bei Männern ausfallen. Vielfach seien dann weitere Untersuchungen notwendig, unter anderem mittels eines Katheters. Damit kennt sich Bettina Götting aus. Rund 40.000 Untersuchungen hat die gebürtige Cloppenburgerin, die einst an der medizinischen Hochschule in Hannover studiert hat, in fast 30 Jahren durchgeführt und damit vielen Frauen geholfen.

Für sozial bedürftige Kinder

Wenn sie all das und noch mehr ihren Zuhörern erklärt hat, erhält sie anschließend in der Regel ein Honorar. Das geben die Veranstalter gerne, weil sie wissen, dass Bettina Götting das Geld nicht für sich behält. Es wandert in den Sozialfonds des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis. Damit werden beispielsweise Aktionen für sozial bedürftige Kinder mitfinanziert. Auch erhalten Kindergärten und Grundschulen im Nordkreis Mathe- und Bücherkisten. Ein Teil des Geldes ist zudem nach Nambia oder Afghanistan geflossen, um dort jungen Menschen einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen.

Bettina Götting wird auch weiterhin auf Vortragstour gehen und anschließend um Euros für Hilfsprojekte bitten. Das ist ihr eine Herzensanlegenheit. Von Mensch zu Mensch.