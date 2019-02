Quakenbrück. Eine erfolgreiche Bilanz legte der Präsident in der Generalversammlung über 70 anwesenden Mitgliedern des Schützenvereins Hengelage-Brokstreek vor. Zahllose Aktivitäten mit dem Schützenfest 2018 als Höhepunkt kennzeichneten das abgelaufene Jahr. Stephan Blumenthal erhielt einmütig das Vertrauen als 1. Vorsitzender.

Rückblick: Das neu geschaffene Format "Quakenbrücker Meisterschaften der Vereine und und Clubs" erhielt großen Zuspruch und wird daher 2019 wiederholt, resümierte Stephan Blumenthal. Das Schützenfest war – mit größerem Zelt und umgestaltetem Festplatz – stark frequentiert. Zügig abgebaute Verbindlichkeiten für die Schützenhalle ermöglichen eine endgültige Tilgung bis 2020 Beide Mannschaften glänzten auf Rundenwettkämpfen, eine schaffte den Aufstieg Beide stehen derzeit erneut auf Aufstiegsplätzen. Das Programm umfasste weiter Tannenbaumsammeln, Kinderthron-Besuch im Landtag, Schützenfest, Martinsumzug und die Ausrichtung des Neujahrsempfangs aller Schützenvereine in 2019. Oberschießmeister Dieter Wessel konnte erfolgreiche Vereinsmeisterschaften, den Gewinn des Rudi-Rump- und Hubert-Greten-Pokals, ein gut angenommenes Kalb- und Poggenschießen und den zweiten Platz beim selbst ausgerichteten Wettbewerb Jugendstadtpokal vorweisen. 23 Vereine kamen aus Anlass "Zehn Jahre Damenschießgruppe" zur Pokalwoche 2018 auf die Hengelage.



Ehrungen: Für 60 Jahre im Verein wurde Herbert Sieve geehrt. 50 Jahre hielten Hans Huslage und Helmut Thiemann die Treue. Auf 40-jährige Vereinszugehörigkeit zurückblicken können Klaus Büscher, Hermann Rolwers, Dietrich Ruppenthal, Karl-Heinz Schmedes, August Schmitz, Hans-Dieter Szykowny sowie Benno Timme Ehrennadeln verdienten auch Stephan Blumenthal, Jens Kehrwald, Olaf Kirchner und Hubert Tellmann für ihre 25 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein. Aufgrund ihrer Verdienste wurden Uwe Puncak, Franz Bokel und Heinrich Kleine Kuhlmann zu Ehrenmitgliedern ernannt.



Beförderungen: Beförderungen zum Oberfeldwebel wurden ausgesprochen für Ralf Kaczmierczak und Kurt Köhne. Zu Feldwebeln befördert wurden Martin Hohnhorst, Frank Korbicki und Helmut Teschner.

Wahlen: Bei den Wahlen wurde Präsident Stephan Blumenthal für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt, Thomas Tewes wurde zum neuen Kassenführer gewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Oberschießmeister Dieter Wessel. Zahlreiche (Wieder-)Wahlen gab es auch für den erweiterten Vorstand.

Ausblick: Für 2019 fest geplant sind Termine wie der Arbeitseinsatz Stadtreinigung am 2. März, die internen Wettbewerbe und Vereinsmeisterschaften, der Schnatgang am 30. Mai, das Schützenfest vom 15. – 17. Juli als Höhepunkt des Schützenjahres und die Teilnahme am Jugendstadtpokal .