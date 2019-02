Nortrup. Mit dem Festakt und der Jubiläumsparty am Samstag, 16. März, startet die Gemeinde Nortrup ins große Jubiläumsjahr. Anlässlich des 850-jährigen Bestehens der Gemeinde entsteht auch ein neuer Film über Nortrup, der am 23. November der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.

Eine große Veranstaltung am Jahresanfang und eine am Ende – das ist der Plan für die Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr. „Das haben wir bewusst so gewählt“, sagt Bürgermeister Karl-Heinz Budke. Denn in diesem Jahr feiern auch der Ernteverein, der Sportverein und der Tennisverein besondere Geburtstage. Da sollen Terminkollisionen im Jahresverlauf vermieden werden.



Die Vorbereitungen für den Festakt für geladene Gäste, der am 16. März um 17 Uhr in der Sporthalle beginnt, sind weit fortgeschritten. Als Ehrengäste und Gastredner wird neben Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe und Landrat Michael Lübbersmann auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies erwartet.

Anschließend bittet Bürgermeister Budke zum Empfang in die Mehrzweckhalle, weil in der Sporthalle alles hergerichtet wird für die große öffentliche Jubiläumsparty, die um 20 Uhr steigt (Einlass 19.30 Uhr). Mit einem Eintritt von sieben Euro und moderaten Getränkepreisen will die Gemeinde die Unkosten für die Jubiläumsfeierlichkeiten im Rahmen halten, ohne die Gäste übermäßig zur Kasse zu bitten. Für Musik sorgt an diesem Abend die Band The Beat und ab Mitternacht ein DJ.

Pünktlich zum Festakt soll auch die Chronik „850 Jahre Nortrup“ fertig sein und zum Verkauf ausliegen. Auch die Chronik zur 825-Jahr-Feier soll dort angeboten werden. Das neue Werk umfasst gut 200 Seiten und beleuchtet schwerpunktmäßig das vergangene Vierteljahrhundert. „Rieke Diersing-Espenhorst und Helmut Brunnecke haben maßgeblich an der Chronik gefeilt“, spricht Budke der Vorsitzenden des Ausschusses für Heimat, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen sowie dem Heimatvereinsvorsitzenden seinen Dank aus.

In den vergangenen 25 Jahren haben die Nortruper ihren Jubiläumsschluck nahezu komplett ausgetrunken. Das „Norper Drachenfüer“ ist fast erloschen. Daher wird es zum Festakt einen neuen Jubiläumstrunk geben. Wie er heißen wird und wie er mundet, ist noch unklar.

Ungewiss ist auch, ob bis zum 16. März die Blumen in Blüte stehen, die viele Bürger im vergangenen Herbst an verschiedenen Orten in der Gemeinde gepflanzt haben. Mehr als 2000 Narzissen- und Tulpenzwiebeln wurden gesetzt, damit der Ort sich zum Jubiläum in voller Blüte präsentiert.

Zum Ausklang des Jahres wollen die Filmemacher Alfons und Georg Geers einen besonderen Hingucker präsentieren. Am 23. November stellen sie den neuen Nortruper Heimatfilm vor, der dann auch auf DVD erhältlich sein wird. In 60 Minuten wollen sie die Firmen, Verbände, Vereine und Sehenswürdigkeiten Nortrups dokumentieren. „Das wird ein ganz tolles Ding werden“, freut sich Karl-Heinz Budke schon jetzt auf den neuen Gemeindefilm.

Die Anlieger der Alten Poststraße haben zum Jubiläumsjahr diese Figuren aus Strohballen hergerichtet. Foto: Gemeinde