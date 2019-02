Badbergen. Bei einem Unfall an der B68 sind am Freitagmorgen zwei Autos miteinander kollidiert.

Ein 67-Jähriger fuhr gegen 6.30 Uhr die B68 in Richtung Bersenbrück entlang. In Höhe Badbergen-Nord wollte er nach links in Richtung Badbergen abbiegen, missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 20-jährigen Autofahrers und stieß mit ihm zusammen, wie die Polizei mitteilt.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen des 67-Jährigen auf der Fahrbahn und die beiden Autos verursachten ein größeres Trümmerfeld. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen – Rettungswagen brachten die Männer in umliegende Krankenhäuser. An den beteiligten Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.